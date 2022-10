Mercoledì 19 Ottobre è stata rilasciata “Monotonia”, nuova hit di Shakira.

Il brano di genere bachata segna l’atteso ritorno discografico di una delle artiste più amate a livello internazionale. Nella interpretazione canora l’artista colombiana è affiancata da Ozuna, cantante e attore emergente di origini portoricane.

Shakira aveva preannunciato l’uscita del singolo attraverso una breve anticipazione della canzone, pubblicata sui social nei giorni scorsi e che già aveva ricevuto grande successo ed entusiasmo da parte dei fan. Il filmato infatti aveva ottenuto più di un milione di like a poche ore dalla sua pubblicazione.

Il rilascio del brano completo è già un successo campione di ascolti su tutte le piattaforme. La canzone è stata prodotta da Sony Music Latin e la sua videoclip ha registrato 25 milioni di visualizzazioni sulla pagina ufficiale YouTube della cantante in sole 24 ore.

“Monotonia” è il secondo singolo ad essere contenuto nel prossimo album musicale di Shakira e segue l’enorme successo del brano “Te Felicito” cantato insieme a Rauw Alejandro e che ha raggiunto la vetta della classifica Billboard Latin Airplay all’inizio di quest’anno.

Il significato di “Monotonia” di Shakira

Shakira sceglie di cambiare il suo stile, abbandonando la solita energia che la contraddistingue nelle sue performance canore. Non c’è rabbia o risentimento ma una presa di coscienza di una storia ormai agli sgoccioli. L’artista appare ferita ma con la percezione che la vicenda non poteva andare diversamente: la rassegnazione si fonde con la consapevolezza di dover cambiar pagina.

Nel testo della canzone parole struggenti in cui è impossibile non immedesimarsi.

Il singolo racconta la fine di un amore, che si è consumato a poco a poco per colpa dell’abitudine e dell’indifferenza reciproca. Un parallelismo non troppo velato con la fine del matrimonio con il calciatore spagnolo Gerard Piqué.

Nel video del brano la cantante si trascina triste tra le corsie di un supermercato quando riceve un colpo di bazooka in pieno petto da Ozuna. Le immagini forti mostrano tutta la fragilità della popstar colombiana di fronte alla fine di un amore che credeva eterno.

Il cuore a terra, sanguinante e calpestato dai passanti sono la metafora dell’atroce dolore provato per la separazione con l’ormai ex marito. Una ferita che forse non si rimarginerà mai più.

Nel testo poi non mancano le frecciatine all’ex Gerard Piqué: “Stavo correndo per qualcuno che per me neanche camminava. Questo amore non è morto, ma non c’è più nulla di ciò che c’era prima”, “Ti sei dimenticato di ciò che siamo stati”, “mi hai lasciato per il tuo narcisismo”, “le tue labbra non sanno più di nulla”, “sei freddo come a Natale”.

Il dolore per la fine di questo amore ha gettato Shakira in una monotonia, priva di altri spunti nella quotidianità della vita, ma dalla quale l’artista intende rialzarsi per dimenticare i tradimenti di quello che credeva fosse l’uomo della sua vita.

Il termine “monotonia” sottolinea infatti anche la nascita di quei meccanismi ripetitivi che si verificano nelle coppie quando la passione si spegne.

La traduzione di “Monotonia” di Shakira

Non è stata colpa tua, né mia

Era colpa della monotonia

Non ho mai detto niente, ma mi ha fatto male

Sapevo che sarebbe successo

Tu nella tue cose, io che faccio lo stesso

Sempre alla ricerca del protagonista

Hai dimenticato cosa eravamo un giorno

E la cosa peggiore è quella

Non è stata colpa tua, né mia

Era colpa della monotonia

Non ho mai detto niente, ma mi ha fatto male

Sapevo che sarebbe successo

Improvvisamente non eri più lo stesso (lo stesso)

Mi hai lasciato a causa del tuo narcisismo (egoismo)

Hai dimenticato cosa eravamo un giorno (Woh-oh, oh-oh)

Hey Hey Hey

Sei distante con il tuo atteggiamento, e questo mi ha riempito di irrequietezza

Non hai dato nemmeno la metà, ma so che ho dato più di te

Stavo correndo per qualcuno che non stava nemmeno camminando per me

Questo amore non è morto, ma è delirante

Da quello che c’era, non c’è più

Te lo dico onestamente

Tutto è freddo come il Natale

È meglio che sia finita ora (ora, ora)

Non ripetermi più, che l’ho già visto (l’ho già visto)

Che ti amo, ma è che mi amo di più (più me)

È un addio necessario

Ciò che una volta era incredibile è diventato routine

Le tue labbra non sanno di niente per me

Ora è il contrario, e la cosa peggiore è quella

Non è stata colpa tua, né mia

Era colpa della monotonia

Non ho mai detto niente, ma mi ha fatto male

Sapevo che sarebbe successo

Tu nella tue cose, io che faccio lo stesso (stesso)

Sempre alla ricerca del protagonista

E hai dimenticato cosa eravamo un giorno

Hey Hey Hey

