Monsters & Co è un film di animazione uscito nel 2001 negli Stati Uniti e nel 2002 in Italia, diretto da Pete Docter, David Silverman e Lee Unkrich. Un film che ha ottenuto un grandissimo successo ed un ottimo riscontro non solo tra i più piccini, ma anche tra i più grandi. Tanto che, a distanza di vent’anni, i protagonisti James Sullivan (detto Sulley) ed il suo amico/assistente Mike Wazowski sono pronti a tornare.

Questa volta, però, con una serie tv che si svolgerà nel mondo di Mostropoli e dal titolo Monsters&Co. La serie – Lavori in Corso! La serie televisiva andrà in onda, ovviamente, su Disney + a partire da questa estate e, più precisamente, dal 2 luglio. La serie di Monsters & Co si occuperà della storia di Tylor Tuskmon che, dopo essersi laureato con il massimo dei voti alla Monsters University, non vede l’ora di diventare un vero Spaventatore fino a quando si rende conto che, ora, ciò che conta è far ridere piuttosto che far spaventare.

I protagonisti di Monsters&Co

La serie Monsters&Co potrà vantare un cast eccezionale per quanto riguarda i doppiatori poiché conterà su nomi dal calibro di Billy Cristal, Bonnie Hunt e John Goodman per citarne alcuni. Ancora non ci è dato sapere quali saranno i doppiatori italiani, ma sicuramente saranno noti noti del mondo del cinema o del mondo dello spettacolo.

