Lil Nas X ha pubblicato un nuovo singolo intitolato “Montero (Call Me By Your Name)“, insieme a un provocatorio video autodiretto con Tanu Muino.

“Nella vita, nascondiamo le parti di noi stessi che non vogliamo che il mondo veda”, dice Lil Nas X nella voce fuori campo dell’introduzione del video. “Le rinchiudiamo. Diciamo loro: “No.” Le bandiamo. Ma qui, non lo facciamo.”

Il rapper ci introduce quindi nella terra fantastica di Montero, che prende il suo nome (Montero Lamar Hill), dove è libero di incarnare la sua sessualità come vuole. Il video mostra diversi alter-ego di Lil Nas X in scene ispirate alla storia e alla mitologia, tra cui una limonata con una versione aliena di se stesso, una lapidazione ispirata a Maria Antonietta e una lap dance con il diavolo.

Lil Nas X ha pubblicato il video di “Call Me By Your Name” insieme a una lettera al suo io di 14 anni:

“Caro Montero di 14 anni, ho scritto una canzone con il nostro nome. Si rivolge a un ragazzo che ho incontrato la scorsa estate. So che abbiamo promesso di non uscire mai allo scoperto pubblicamente, so che abbiamo promesso di non essere mai “quel” tipo di persona gay, so che abbiamo promesso di morire con il segreto, ma questo aprirà le porte a molte altre persone come noi. Vedi, questo è molto spaventoso per me, le persone si arrabbieranno. Ma la verità è che io sono così. Ti mando un abbraccio affettuoso dal futuro. -LNX”

Come avrai capito leggendo l’articolo, Lil Nas X è un musicista gay ed ha praticamente buttato via ogni inibizione dalla finestra. Perché questa è in effetti una canzone d’amore omosessuale.

Inoltre contiene uno dei riferimenti più evidenti all’uso di droghe pesanti mai cantato prima di oggi da un musicista pop.

Quando chiami la “cocaina” per nome, è abbastanza ovvio che i testi non parlano di nascondersi dietro metafore. Ad esempio, troviamo anche altre diciture un po’ spinte come l’uso della parola “f – k” dappertutto.

Ma tutto questo è veramente “un segno dei tempi”, come Lil Nas X dice nella seconda strofa.

Quindi, ora che ha i riflettori puntati addosso, non eviterà di essere se stesso.

Che si sta rivolgendo a un altro maschio è reso evidente alla fine del primo verso quando si riferisce a questa persona come “nigga” che sarebbe negro nel gergo del ghetto.

Fino a quel momento, cioè per tutto il resto del brano, non c’è alcuna specificazione di genere, e si legge più come una normale canzone d’amore, anche se orientata al sesso. Con “nigga” il cantante e il suo amante sono in un ambiente con un sacco di “erba e polvere bianca”.

E sebbene possa essere comune per gli artisti hip-hop afroamericani fare riferimento alla marijuana, cioè “erba”, anche nelle canzoni d’amore, non è il caso di “bianca”, alias cocaina.

E dalla fine del primo verso in poi, è come se la canzone diventasse potenzialmente offensiva a seconda di chi sia l’ascoltatore.

Ad esempio, nel pre-ritornello, Lil fa riferimento alla “cocaina”.

Lil si sta aprendo e vuole che anche il suo partner abbracci il lato gay.Nas nel pre-ritornello dice che è “qui solo per peccare”. E se il destinatario in verità non è interessato alle donne, allora a X non dispiacerebbe uscire con lui.

Il ritornello è il punto in cui la traccia diventa un po’ più confusa. Bene, la maggior parte è comprensibile, poiché il cantante sta supplicando il destinatario a chiamarlo ogni volta che ha bisogno di un po’ di amore.

Ma poi arriva la dichiarazione: “chiamami col tuo nome”. Il modo in cui il titolo di questa canzone è stato suddiviso è basato su due origini. Una sarebbe il nome legale di Lil Nas X, che in realtà è Montero. E l’altra sarebbe un film del 2017 che conosciamo tutti “Call Me by Your Name“, che è un film basato su quello che può essere descritto come un amore omosessuale nascosto.

La seconda strofa si basa in gran parte su una fantasia romantica, cioè su ciò che Nas immagina che i due facciano insieme.

Ad esempio, passeranno un po’ di tempo “alle Hawaii”. E ci sarà tanto, tanto sesso. In effetti è questo passaggio che in realtà presenta la linea più hot dell’intera canzone.

La traduzione del testo di Montero “Call Me By Your Name”

L’ho preso davvero male proprio oggi

Mi hai sorpreso con una chiamata per venire a casa tua

Comunque non esco da un po’

Speravo di poterti beccare a lanciarmi sorrisi in faccia

Parlare romantico? Non devi nemmeno provarci

Sei abbastanza carino da sc*pare con me stasera

Guardando il tavolo, vedo solo erba e bianco

Tesoro, stai vivendo la vita, ma ne*ro, non stai vivendo bene

Cocaina e alcol con i tuoi amici

Vivi nell’oscurità, ragazzo, non puoi fingere

Non sono graduale, sei qui per peccare

Se Eva non è nel tuo giardino, sai che puoi

Chiamami quando vuoi, chiamami quando ne hai bisogno

Chiamami domattina, arriverò da te

Chiamami quando vuoi, chiamami quando ne hai bisogno

Chiamami con il tuo nome, sarò sulla strada verso te

Mmm, mmm, mmm

Mmm, mmm, mmm

Ayy, ayy

Voglio vendere quello che stai comprando

Voglio appoggiare il mio culo alle Hawaii

Voglio quel jet lag da sco*are e volare

Sparami in bocca mentre sto cavalcando

Oh, oh, oh, perché io?

Un segno dei tempi ogni volta che parlo

Un centesimo e un nove, era mio ogni settimana

Che tempo, che pendenza, Dio splendeva su di me

Adesso non posso andarmene

E ora mi sto comportando come uno snob

Non voglio mai i ne*ri che sono nella mia lega

Voglio sc*pare quelli che invidio, invidio

Cocaina e alcol con i tuoi amici

Vivi nell’oscurità, ragazzo, non puoi fingere

Non sono graduale, sei qui per peccare

Se Eva non è nel tuo giardino, sai che puoi

Chiamami quando vuoi, chiamami quando ne hai bisogno

Chiamami domattina, arriverò da te

Chiamami quando vuoi, chiamami quando ne hai bisogno

Chiamami con il tuo nome, sarò sulla strada verso te

Oh, chiamami con il tuo nome (Mmm, mmm, mmm)

Dimmi che mi ami in privato

Chiamami con il tuo nome (Mmm, mmm, mmm)

Non mi importa se stai mentendo

Il testo in lingua originale di Montero “Call Me By Your Name”

[Verso 1]

I caught it bad yesterday

You hit me with a call to your place

Ain’t been out in a while anyway

Was hopin’ I could catch you throwin’ smiles in my face

Romantic talkin’? You don’t even have to try

You’re cute enough to fuck with me tonight

Lookin’ at the table, all I see is weed and white

Baby, you livin’ the life, but nigga, you ain’t livin’ right

[Pre-Ritornello]

Cocaine and drinkin’ with your friends

You live in the dark, boy, I cannot pretend

I’m not fazed, only here to sin

If Eve ain’t in your garden, you know that you can

[Ritornello]

Call me when you want, call me when you need

Call me in the morning, I’ll be on the way

Call me when you want, call me when you need

Call me out by your name, I’ll be on the way like

[Post-Ritornello]

Mmm, mmm, mmm

Mmm, mmm, mmm



[Verso 2]

Ayy, ayy

I wanna sell what you’re buyin’

I wanna feel on your ass in Hawaii

I want that jet lag from fuckin’ and flyin’

Shoot a child in your mouth while I’m ridin’

Oh, oh, oh, why me?

A sign of the times every time that I speak

A dime and a nine, it was mine every week

What a time, an incline, God was shinin’ on me

Now I can’t leave

And now I’m actin’ hella elite

Never want the niggas that’s in my league

I wanna fuck the ones I envy, I envy

[Pre-Ritornello]

Cocaine and drinkin’ with your friends

You live in the dark, boy, I cannot pretend

I’m not fazed, only here to sin

If Eve ain’t in your garden, you know that you can

[Ritornello]

Call me when you want, call me when you need

Call me in the morning, I’ll be on the way

Call me when you want, call me when you need

Call me out by your name, I’ll be on the way like



[Post-Ritornello]

Oh, call me by your name (Mmm, mmm, mmm)

Tell me you love me in private

Call me by your name (Mmm, mmm, mmm)

I do not care if you lyin’