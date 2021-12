Monterossi è la nuova serie che ha come protagonista l’attore Fabrizio Bentivoglio (Il bandito dagli occhi azzurri, Pianese Nunzio, 14 anni a maggio, La parola amore esiste), di cui Prime Video ha rilasciato il primo trailer ufficiale e le prime foto di scena. Il nuovo show è tratto dai romanzi di Alessandro Robecchi (Questa non è una canzone d’amore, Dove sei stanotte, I cerchi nell’acqua), editi dalla casa editrice Sellerio, e sarà diviso in sei episodi.

La serie debutterà il prossimo lunedì 17 gennaio su Prime Video, e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Monterossi è diretta dal regista Roan Johnson (Il terzo portiere, La stagione della caccia – C’era una volta Vigata, La concessione del telefono – C’era una volta Vigata) e avrà come protagonista Fabrizio Bentivoglio che vestirà i panni di Carlo Monterossi, per l’appunto, autore televisivo alle prese con vicende criminali dense di ironia e suspense, detective per caso, spesso per rabbia e anche per curiosità umana, che è sempre in bilico tra ironica indolenza e struggimento blues, nella sua ricerca della verità.

Carlo Monterossi, quindi, nelle prime due storie si troverà suo malgrado a doversi confrontare con una coppia di killer colti e professionali, due zingari in cerca di vendetta, collezionisti e contrabbandieri di souvenir nazifascisti, incredibili scambi di persona, una donna che sembra vissuta più volte e un passato crudele che ritorna e lascia dietro di sé indecifrabili indizi. Avventure tutt’altro che scontate, dunque, spesso ironiche e condite da un pizzico di rosa.

L’attore Fabrizio Bentivoglio in un’immagine del 2021

Monterossi è un detective per caso

Amazon Prime Video ha divulgato, oltre al trailer e alle foto ufficiali di Monterossi, anche la trama della serie. Volete saperne di più? Ecco alcune notizie:

Una sera come tante, mentre sorseggia un bicchiere del suo whisky preferito nella sua bella casa milanese, Carlo Monterossi viene disturbato dal suono di quel videocitofono che non ne ha mai voluto sapere di funzionare. Ma alla porta, invece di un fattorino, trova un tizio col volto coperto e una pistola. Piccola. Cromata. Con un buco nero rivolto verso di lui. Iniziano così le avventure di Monterossi, da un incontro mancato con la morte, in cui viene salvato solo dal caso (e dalla pesantezza di quel bicchiere di cristallo che ha dimenticato di poggiare sul tavolino). È questa la chiamata del destino che lo spinge a indagare. Un po’ perché ha paura e deve capire chi lo vuole uccidere; un po’ perché è arrivato a un punto della vita in cui viene la tentazione di fare dei bilanci: l’amore è solo il ricordo di una donna che se n’è andata, il lavoro di autore tv gli porta soldi e un po’ di fama, ma molte crisi di coscienza e la voglia di andarsene. Un ironico infelice di successo. Gli restano solo l’amato Bob Dylan, l’unico che riesca a dar voce alla sua nostalgia, a trovare le parole; e un desiderio imprescindibile di giustizia. Lo stesso che muove Nadia e Oscar, i suoi due giovani aiutanti presi in prestito dal mondo della tv, e quel manipolo di piedipiatti che con il Monterossi finiranno per collaborare.

Nel cast, oltre al protagonista, ci saranno anche Diego Ribon (Un viaggio chiamato amore, Gli ultimi saranno ultimi, Alfredino – Una storia italiana), Donatella Finocchiaro (La fiamma sul ghiaccio, Andata e ritorno, Tulipani – Amore, onore e una bicicletta), Martina Sammarco (State a casa, Rimbocchiamoci le maniche, Moby Dick), Luca Nucera (Lovers, 1/2 Mezzo), Tommaso Ragno (), Bedlù Cerchiai (Euclide era un Bugiardo, Il Ritorno Del Monnezza, Torino San Salvario), Beatrice Schiros (18 regali, Thanks, Il Tuttofare), Marina Occhionero (Petra -Parte 2, Il talento del calabrone, La ragazza nella nebbia), Maurizio Lombardi (Il ragazzo invisibile – Seconda generazione, Metti la nonna in freezer, E noi come stronzi rimanemmo a guardare), Gabriele Falsetta (Il mio nome è vendetta, Sicilian Ghost Story, Io sono l’amore), Ilir Jacellari (Tutti i soldi del mondo, A.C.A.B. – All Cops Are Bastards, Il campione). Tra la partecipazioni speciali di Monterossi, ci sono quelle di Maria Paiato (Cronaca di un amore violato, Io sono l’amore, Il testimone invisibile), Michele Bravi (X Factor, La Compagnia del Cigno, Third Wheel Italia) e Carla Signoris (Tutti gli uomini del deficiente, Un Natale con i fiocchi, L’agenzia dei bugiardi).

Monterossi, di cui è disponibile il trailer a partire da oggi, è una produzione Palomar (Il Commissario Montalbano, I Delitti Del BarLume), lo studio che produce la serie per conto del servizio streaming Amazon Prime. Iniziata lo scorso maggio, la produzione della serie – che è divisa in sei episodi – si è poi spostata tra Milano e Roma per un totale di 13 settimane.