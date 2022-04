Daniel Espinosa, regista di “Morbius”, commenta le critiche negative sul suo film e ammette di essere il primo critico di se stesso, ma si dichiara anche orgoglioso del suo lavoro.

Il cinecomic interpretato da Jared Leto ha ottenuto solo il 16% su Rotten Tomatoes, il sito web che raccoglie le recensioni dei film e, questo, ha suscitato la reazione del regista Daniel Espinosa, che si è detto comunque orgoglioso del lavoro svolto per Sony.

Il film si ispira ai fumetti creati da Roy Thomas e Gil Kane nel 1971 e segue le vicende di Michael Morbius, interpretato da Leto, un biochimico alla ricerca di una cura per la sua rara malattia del sangue. Per curarsi Michael si inietta il sangue dei pipistrelli vampiri e questo, gli conferisce poteri come l’ecolocalizzazione e un’insaziabile sete di sangue.

Il cast del film, attualmente nei cinema, include, oltre Jared Leto, anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris e Tyrese Gibson.

Le critiche negative rivolte a “Morbius”

Il critico cinematografico Owen Gleiberman è stato uno dei numerosi delusi che hanno stroncato “Morbius”.

Gleiberman ha scritto, infatti, che l’intero film, diretto da Daniel Espinosa, con la sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless, risulta generico, fastidioso e quasi stridente.

Nonostante le pessime recensioni, però, “Morbius” ha ottenuto un buon debutto al box office della scorsa settimana. Ha guadagnato circa 39 milioni di dollari solo durante il weekend di apertura.

Il legame di “Morbius” con la saga di Spiderman e con l’etichetta Marvel è sempre in grado di suscitare grande interesse negli appassionati.

Espinosa ha risposto alle critiche e spiegato come sia stato spiazzante per lui avere a che fare con un pubblico così vasto e con un’attenzione mediatica così elevata.

