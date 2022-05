Domani, mercoledì 18 maggio, sarà già passato un anno dal giorno in cui Franco Battiato ci ha lasciato. Senza ombra di dubbio si tratta di uno dei più grandi cantautori e compositori della storia della musica italiana. Un personaggio amato dal pubblico, ma anche dai suoi colleghi che non hanno mai perso l’occasione per celebrare l’artista a volte avendo l’opportunità di duettare con lui (come è successo a Tiziano Ferro sulle note de Il Tempo Stesso) e di ricordarlo dopo la sua morte.

Domani sarà un giorno in cui sarà lui il protagonista come, ad esempio, con il docufilm a Battiato dedicato che andrà in onda in prima serata su Rai 1. Uno dei nomi della musica italiana più legato a lui è, sicuramente, Morgan che lo ha definito spesso come suo maestro, suo punto di riferimento nella vita artistica, ma non solo. Durante un’intervista con La Stampa, infatti, aveva rivelato che:

“Per me quella di Franco Battiato è la perdita di un padre putativo. Ho perso il mio genitore naturale troppo presto ma, oggi, perdo anche chi mi ha plasmato. È stato uno degli ultimi veri uomini di cultura, in un’Italia spenta, piegata su se stessa, ma sapevo che là, in Sicilia, lontano mille chilometri c’era un uomo che mi capiva. Era un capo umile, generoso, colto e non mancava mai di dare la sua zampata comica”.

Morgan insieme a Franco Battiato

E proprio in occasione del primo anniversario della morte di Franco Battiato, Morgan ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo dal titolo Battiato (Mi Spezza Il Cuore), un chiaro omaggio al suo maestro. Per il momento abbiamo avuto la possibilità di ascoltarlo durante Domenica In quando, seduto al pianoforte, ha conquistato ed emozionato il pubblico ed i telespettatori. Al momento non è stata resa nota la data ufficiale in cui il singolo sarà rilasciato in radio e sulle piattaforme musicali di streaming in quanto Morgan è rimasto sul vago affermando che uscirà in settimana. Viene spontaneo pensare che il giorno d’uscita sarà proprio domani, ad un anno dalla morte del Maestro. Morgan è abituato che quando fa qualcosa non mancano le critiche ed infatti, anche questa volta, è stato così tanto che una persona ha criticato il testo, ma il cantautore ha ribattuto affermando che:

“Mi sono ispirato alla sua poetica”.

Riferendosi ovviamente alla poetica di Battiato. Non è la prima volta che il maestro Battiato viene citato nelle sue canzoni. Anche in L’Assenzio (The Power of Nothing), al tempo dei Bluvertigo, cantavano “Capire Battiato”.

E tu cosa ne pensi di questo omaggio di Morgan a Franco Battiato? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo? Ti aspettiamo nei commenti!