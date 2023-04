Dopo nove anni, il 2023 potrebbe essere l’anno del ritorno di Morgan come giudice a X Factor. La conferma al momento non c’è e le notizie viaggiano ancora sul piano delle ipotesi.

Secondo un’indiscrezione pubblicata sul “Messaggero” questa mattina di Giovedì 27 Aprile, la trattativa tra Marco Castoldi, vero nome di Morgan, e la produzione sarebbe andata a buon fine. Per il momento lo stesso Morgan non ha ancora smentito né confermato la notizia sui social. Se così fosse, si tratterebbe di un glorioso ritorno dopo l’ultima volta nel 2014.

Ancora, “Il Messaggero” riporta che Morgan prenderebbe il posto di Rkomi e che accanto a lui potremmo trovare nuovamente Fedez e Ambra Angiolini. Anche il ruolo di Francesca Michielin come conduttrice sarebbe confermato. Anche Dargen D’Amico potrebbe essere stato confermato, aggiunge il giornale.

Morgan a X Factor dopo il successo del suo spettacolo su Rai 2

Nella scorsa edizione Morgan è stato ospite di X Factor in ben due occasioni: la prima per cantare la sua canzone iconica “Altrove” e omaggiare David Bowie sulle note di “Space Oddity”, la seconda per cantare sulle note de “La Crisi” dei Bluvertigo insieme alla concorrente Beatrice Quinta.

Morgan è reduce di “StraMorgan”, il suo format in onda su Rai 2 con ripetuti omaggi al cantautorato italiano e internazionale, in più appuntamenti che per molti sono stati una lectio magistralis sulla musica, la tecnica e il mercato discografico.

Recentemente poi si sono riaccese le scintille con Bugo, che tre anni dopo l’incidente di Sanremo ha rotto il silenzio e ha lanciato all’ex amico e collega una serie di invettive.

Morgan non ha certo evitato la sfida, rispondendogli sulle pagine di “Rolling Stone” e ottenendo, quindi, un nuovo attacco da parte del cantautore che si è sfogato anche in un’intervista rilasciata al “Corriere Della Sera”. Nell’attesa della conferma del ritorno di Morgan a X Factor, tra i fan del cantautore brianzolo è già gioia.

E tu, sei contento del possibile ritorno di Morgan come giudice di X Factor? Scrivi nei commenti cosa ne pensi!