Nick Cave ha annunciato oggi la morte del figlio Jethro Lazenby, scomparso all’età di 31 anni. Lo ha fatto sapere lo stesso Cave con un messaggio dove ha chiesto il rispetto per la privacy e comprensione per questo momento così triste.

Non è il primo lutto che colpisce il cantante, sette anni fa aveva perso un altro figlio, Arthur, di 15 anni, morto dopo essere caduto da una scogliera.

Non sono al momento note le cause della morte di Jethro Lazenby, potrebbe trattarsi di un’ overdose forse intenzionale, per togliersi la vita.

Jethro era nato a Melbourne, in Australia, nel 1991, dalla relazione clandestina del cantante con Beau Lazenby, pochi giorni dopo l’arrivo di Luke, avuto dalla prima moglie, Viviane Carneiro.

Il ragazzo aveva dichiarato in varie interviste di non aver incontrato suo padre fino all’età di circa 7 o 8 anni.

Lo stesso Cave ha confermato nel 2008 che, con molto rammarico non aveva avuto contatti con Jethro nei suoi primi anni di vita, anche se al momento delle dichiarazioni i due avevano un ottimo rapporto.

Le vicende legali di Jethro Lazenby

Da giovane, Jethro aveva tentato la carriera cinematografica come attore, ma senza particolare successo. Aveva così intrapreso la carriera di modello, come la madre, trasferendosi a Londra. Ha sfilato per case di moda prestigiose come Balenciaga e Versace, prima di tornare in Australia.

Lo scorso Aprile, Jethro aveva aggredito la madre ed era per questo, stato dichiarato colpevole. In precedenza era stato già condannato per un’altra aggressione contro la fidanzata e a seguito di questi eventi gli era stata diagnosticata una forma di schizofrenia.

Dopo le due aggressioni era stato condannato ad andare in riabilitazione per disintossicarsi da sostanze stupefacenti di cui abusava e gli era anche stato ordinato di non avere rapporti con la madre per due anni.

Era stato rilasciato lo scorso fine settimana, due giorni prima di morire.

