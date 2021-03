Entombed A.D ha confermato la morte di Petrov in un post su Facebook oggi lunedì 8 marzo. L’anno scorso, Petrov aveva rivelato che gli era stato diagnosticato un cancro del dotto biliare, scrivendo in una nota su una pagina GoFundMe che i medici non erano in grado di operare il cancro e rimuoverlo, ma stavano cercando di “controllarlo con la chemioterapia”.

“Nostro fratello, leader, cantante, il nostro Chief Rebel Angel è andato a fare un altro giro la scorsa notte”, ha scritto Entombed AD su Facebook. “È con la più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che Lars-Göran Petrov ci ha lasciato. Era (è !!!) un amico incredibile e una persona che ha toccato così tante persone. Ha cambiato tante vite con la sua voce, la sua musica, il suo carattere e la sua personalità. Il sorriso di LG è qualcosa che porteremo per sempre nei nostri cuori. Quando gli è stato chiesto in un’intervista cosa avrebbe voluto che scrivesse sulla sua tomba e sulla sua eredità, ha detto: “Non morirò mai, non morirò mai”. E non l’hai fatto. Vivrai per sempre nei nostri cuori”.

Formati alla fine degli anni Ottanta, gli Entombed erano in prima linea nella crescente scena death metal scandinava. Dopo una serie di demo, rilasciate con il loro nome originale Nihilist, arrivarono ufficialmente nel 1990 con il loro acclamato debutto, Left Hand Path.