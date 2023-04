Lutto nella musica K-pop è morto all’età di 25 anni Moonbin star del pop sudocoreano e membro della band Astro.

Ad annuciare la scomparsa della giovane star è stata la sua casa discografica Fantagio sui social: “Moon Bin ha lasciato improvvisamente il nostro mondo ed è diventato una stella nel cielo”, si legge in un comunicato, nel quale aggiunge: “Vi chiediamo caldamente di astenervi da notizie speculative e malevole”.

Il giovane cantante è stato trovato morto nel suo appartamento nel lussuoso quartiere di Gangman a Seoul, dal suo manager, che si era precipitato lì dopo che la star non si era presentato come da programma alle prove con la band, come riferiscono i media coreani.

Al momento, le cause della morte del cantante coreano non sono ancora certe, ma la polizia di Seul avrebbe rilasciato un comunicato in cui spiega che, sebbene ancora non sia stata svolta l’autopsia, l’impressione è che si sia tolto la vita.

Il mondo del k-pop è noto per essere molto controverso, e gli artisti che ne fanno parte, spesso giovanissimi, sono sottoposti a pressioni enormi da parte dei fan e delle etichette discografiche. Non è un segreto, purtroppo, che questo settore abbia un crescente problema di suicidi: star come Oh In-hye, Goo Ha-ra, Cha In-ha e Sulli, tra le più amate in Corea del Sud, si sono tutte tolte la vita negli ultimi anni, spesso dopo aver ricevuto insulti pesanti online.

Per questo motivo, il governo starebbe pensando di realizzare una riforma per educare i giovani sul cyberbullismo e aumentare le pene per chi insulta sui social.

Morto Moonbin: la sua carriera

Moonbin era nato il 26 Gennaio del 1998 a Cheongju e si era diplomato alla Hanlim Multi Art School, con specializzazione in musica pratica. Anche sua sorella minore, Moon Sua, è una musicista, membro del gruppo femminile sudcoreano Billlie.

Sotto l’influenza di sua madre aveva debuttato da bambino modello a sette anni e nel 2009 aveva ottenuto il suo primo ruolo da attore nel dramma coreano “Boys over Flowers”, dove interpretava la versione più giovane del personaggio di Kim Bum.

Ha debuttato come membro del gruppo Astro nel 2016, sotto l’etichetta Fantagio, e la band ha collezionato sin dal primo album una serie di contini successi. Billboard li aveva definiti uno dei migliori nuovi esempi di k-pop. Nel frattempo il giovane ha continuato la sua carriera di attore e modello e nel 2020, con il compagno di band Sanha (Yoon San-ha) ha creato la prima sottounità di Astro, Moonbin & Sanha.

Per rispettare i desideri della famiglia nel comunicato l’agenzia ha aggiunto che il funerale si terrà il più privatamente possibile, con solo familiari, amici e colleghi.

La notizia della morte di Moonbin ha risuonato in tutto il mondo del K-pop, soprattutto tra i giovanissimi, che lo ritenevano la loro star e che ne hanno pianto l’improvvisa perdita. Gli utenti dei social media nei paesi di tutto il mondo gli hanno pubblicato tributi e omaggi.

