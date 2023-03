Il conduttore televisivo, comico e attore britannico Paul O’Grady è morto all’età di 67 anni nella serata di ieri, Martedì 28 Marzo 2023, come rilasciato da una dichiarazione del marito fornita ai media locali.

O’ Grady era conosciuto per il suo personaggio da drag queen Lily Savage e per aver ospitato diversi giochi televisivi e talk show oltre ad essere anche un famoso personaggio radiofonico.

Una delle sue apparizioni televisive più recenti risale al 2022 con l’attuale Queen Consort Camilla per un episodio di “For the Love of Dogs“ su ITV, una serie che O’Grady ha contribuito a lanciare nel 2012, che segue lo staff di Battersea Dogs and Cats Home.

Più recentemente, era stato in tournée interpretando Miss Hannigan in una versione itinerante di “Annie” e solo due settimane fa, aveva postato una foto su Instagram dicendo che si stava “divertendo moltissimo” a interpretare il ruolo insieme a “un cast davvero fantastico e adorabile”.

Morto Paul O’Grady: i tanti messaggi di cordoglio

Il marito di O’Grady, Andre Portasio, ha dichiarato:

“È con grande tristezza che vi informo che Paul è morto inaspettatamente ma serenamente ieri sera. Mancherà molto ai suoi cari, agli amici, alla famiglia, agli animali e a tutti coloro che hanno apprezzato il suo umorismo, la sua arguzia e la sua compassione. So che vorrebbe che ti ringraziassi per tutto l’amore che gli hai dimostrato nel corso degli anni. Chiediamo, in questo momento difficile, che mentre celebri la sua vita rispetti anche la nostra privacy mentre veniamo a patti con questa perdita”.

I tributi sono arrivati ​​da tutto il settore dei media del Regno Unito, da ITV, dai giornalisti, dai produttori televisivi e dalle celebrità come la presentatrice di ITV Lorraine Kelly, lo scrittore di “It’s a Sin Russell T Davies” ed Elton John.

ITV ha dichiarato che “l’amatissimo presentatore e comico” è “morto serenamente” come ribadito dal marito e ha inviato gli auguri alla famiglia e agli amici.

Il giudice di “Britain’s Got Talent” Amanda Holden ha postato sui social media questo messaggio:

“Mi sono svegliata con questa triste, triste notizia. Amavo Paul. Era brillantemente supponente, incredibilmente acuto e molto divertente. Ho adorato le nostre conversazioni, non riesco a crederci. Mi stringo al dolore di Andre e della loro famiglia”.

Anche la famiglia reale ha rilasciato un messaggio, affermando di essere “profondamente rattristata” dalla morte di O’Grady rendendo omaggio al suo lavoro con la Battersea Dogs and Cats Home. Lui e la regina consorte Camilla hanno promosso insieme per molti anni l’ente di beneficenza per il benessere degli animali.

La sua carriera

O’Grady ha iniziato a sviluppare l’amato personaggio di Lily Savage negli anni ’70 e si è esibita nei panni di lei in uno spettacolo personale che si è svolto per otto anni alla Royal Vauxhall Tavern di Londra. Il personaggio si è fatto un nome parlando di questioni LGBT e per un impertinente senso dell’umorismo. O’Grady in seguito ha ospitato “The Lily Savage Show” per un breve periodo nel 1997 e poi ha ospitato una versione riavviata del gameshow della BBC “Blankety Blank”.

Altri crediti includono “The Paul O’Grady Show”, vincitore del BAFTA , che è andato in onda sia su ITV che su Channel 4 , “Saturday Night Line Up di Paul O’Grady” e il riavvio del 2017 di “Blind Date” per Channel 5.

La scorsa estate, ha presentato il suo ultimo programma su BBC Radio 2 dopo aver ospitato il programma della Domenica pomeriggio per 14 anni.

Morto Paul O’Grady, lascia un commento di cordoglio per lui!