Treat Williams, un attore cinematografico veterano che ha ricevuto consensi per la sua interpretazione principale nel musical “Hair” e ha recitato nella serie della WB “Everwood”, è morto all’età di 71 anni nel pomeriggio di Lunedì dopo essere stato coinvolto in un incidente in moto vicino a Dorset, Vt.

Richard Treat Williams era nato il 1° Dicembre 1951 a Rowayton, Connecticut, Williams si è laureato al Franklin and Marshall College in Pennsylvania prima di intraprendere la carriera di attore. Ha fatto il suo debutto sullo schermo nel 1975 con un ruolo nel film “Deadly Hero” prima di ottenere il ruolo principale di “Hair”.

La morte di Williams è stata confermata da una dichiarazione della sua famiglia, rilasciata dalla sua agenzia APA. “È con grande tristezza che comunichiamo che il nostro amato Treat Williams è deceduto questa notte nel Dorset, Vt. dopo un fatale incidente in moto”, si legge nella dichiarazione.

“Come puoi immaginare, siamo scioccati e molto addolorati in questo momento. Treat era pieno di amore per la sua famiglia, per la sua vita e per il suo mestiere, ed era davvero al top in tutto ciò. È tutto così scioccante in questo momento, ma sappi che Treat era molto amato e rispettato dalla sua famiglia e da tutti quelli che lo conoscevano. Siamo oltremodo devastati e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre affrontiamo il nostro dolore. A tutti i suoi fan, sappiate che Treat vi ha apprezzato e continuate a tenerlo nei vostri cuori e nelle vostre preghiere”, conclude l’agenzia.

Morto Treat Williams: la sua carriera

L’attore Gregory Smith, che ha interpretato il figlio di Williams, Ephram in “Everwood”, ha condiviso una dichiarazione con Variety dopo la triste notizia: “Questa notizia è devastante. Treat era un uomo meraviglioso e un attore brillante. Soprattutto, amava così tanto la sua famiglia. Sono molto grato per il tempo che ho trascorso come parte della sua famiglia televisiva allargata. Ha lasciato un’impressione indelebile su di me durante i miei anni più formativi. Apprezzerò sempre il mio tempo con Treat e penserò con affetto alle sue storie, alle sue risate e alla sua passione per l’avventura. Mando amore alla sua famiglia, Pam, Gil ed Elinor. Ci mancherà profondamente”.

All’età di 28 anni, Williams è stato acclamato per la sua interpretazione in “Hair”, l’adattamento cinematografico di Miloš Forman del musical di successo di Broadway. Williams ha ottenuto una nomination ai Golden Globe nella categoria nuova star dell’anno. Due anni dopo ha gareggiato di nuovo, questa volta come miglior attore in un film drammatico per la sua interpretazione in “Prince of the City” di Sidney Lumet.

Tra gli altri crediti cinematografici degni di nota di Williams c’è il suo ruolo da protagonista al fianco di Laura Dern nel romanzo di formazione “Smooth Talk”, uscito nel 1985 e che gli è valso una nomination all’Independent Spirit come miglior protagonista maschile. Ha anche recitato in “Deep Rising”, l’ormai cult degli anni ’90 sulle creature acquatiche, incentrato sul capitano di Williams e sulla lotta del suo equipaggio per sopravvivere.

Williams ha ottenuto il suo ruolo più importante con “Everwood”, nel ruolo del dottor Andy Brown, un neurochirurgo di Manhattan che trasferisce la sua famiglia nelle zone rurali del Colorado dopo la morte della moglie. Williams è stato il protagonista della serie The WB per quattro stagioni, guadagnandosi una nomination allo Screen Actors Guild Award per l’eccezionale interpretazione di un attore maschio in una serie drammatica.

Williams faceva inoltre, spesso apparizioni come ospite, con ruoli ricorrenti in “White Collar”, “Chicago Fire”, “We Own This City” e “Blue Bloods”. Nel ruolo di un patriarca della famiglia delle costruzioni, è stato uno dei membri principali del cast di “Chesapeake Stories”, che ha concluso una corsa di sei stagioni su Hallmark Channel lo scorso ottobre. Williams è apparso in “Blue Bloods” a Maggio nell’episodio “Irish Exits”.

