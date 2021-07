Post Malone scende in pista nel video musicale per “Motley Crew”, che presenta un cameo del batterista fondatore dei Mötley Crüe, Tommy Lee. Si, non è Tommy Lee Jones.

La clip diretta da Cole Bennett è stata girata all’Auto Club Speedway, mentre Post Malone e la sua “ciurma” si dirigono sul percorso di gara. Il video presenta le apparizioni delle star della NASCAR Denny Hamlin e Bubba Wallace, insieme a Big Sean, French Montana, Kerwin Frost, LoveLeo, SAINt JHN, Ty Dolla $ign, Tyga, Pressa, Trinidad James, Tyla Yaweh e lo stesso Lee.

“Sono in cima alla piramide/Bitch, sono una star, sono serio”, canta Malone nel brano, invocando la serie Fast and Furious. “Siamo venuti per giocare”.

Il rapper-cantante dovrebbe essere il protagonista di numerosi festival quest’anno, tra cui il Lollapalooza a Chicago, Rolling Loud Miami e Governors Ball a New York. All’inizio di quest’anno, ha fatto un cameo nel film diretto da Guy Ritchie Wrath of Man. Ha anche creato un paio di cover. Ha eseguito “You Can Have the Crown” di Sturgill Simpson durante il We’re Texas Fundraiser, e ha pubblicato una versione di “Only Wanna Be With You” di Hootie & the Blowfish per il 25° anniversario dei Pokémon. Il suo album più recente, Hollywood’s Bleeding, è uscito nel 2019. Quindi non mancherà molto all’uscita di un nuovo disco di Post Malone.

Qual è il significato di Motley Crew di Post Malone?

Annunciato praticamente dal nulla e consegnato solo pochi giorni dopo, “Motley Crew” è stato sicuramente un’aggiunta a sorpresa alla discografia di Post Malone e nel miglior modo possibile. L’artista, che è diventato ampiamente noto per le sue melodie pop contagiose, i rilassanti riff di chitarra e una confluenza di ispirazioni, è uscito totalmente fuori dal suo campo sonoro con “Motley Crew”.

Quindi “Motley Crew” è diverso dal lavoro passato di Post, ma non liricamente. Invece, la voce di questa traccia sembra essere molto più alta di qualsiasi suo lavoro precedente.

Questo tipo di stile è diventato più importante nel corso del 2021, derivante in gran parte dall’uscita di “Whole Lotta Red” del collega rapper Playboi Carti. L’album presenta notevolmente molte voci più acute, qualcosa che ha chiaramente influenzato Post Malone.

Sembra che il fulcro della canzone sia semplicemente la ricchezza ostentata di Post da parte di Post. Comprensibilmente, dato che vale circa $ 30 milioni, per Wealthy Gorilla. Post ha avuto un debole per le auto stravaganti durante il suo periodo sotto i riflettori, e i riferimenti nelle canzoni al franchise cinematografico Fast & Furious e le battute sulle auto più economiche si allineano con questa nozione.

La canzone diventa un po’ ripetitiva in alcune parti, ma i fan capiranno presto che “Motley Crew” non è intenzionalmente una traccia che fa riflettere come molti altri lavori di Post Malone. Come alcuni dei suoi precedenti successi mainstream, si basa su beat orecchiabili e una melodia è destinata a diventare un successo radiofonico dell’estate 2021.

La traduzione del testo di Motley Crew di Post Malone

Conto i soldi, sporge

Nessun elastico è grosso abbastanza

La collana è così pesante che non riesco a tirarla su

Arrivato con la gang, in tanti

Vedo la tua auto, esilarante

Dov’è il mio tettuccio? Misterioso

La mia auto viene da ‘Fast & Furious’

Tendine con interni gialli

Incasso virgole, punto

Coperto di ghiaccio, Siberia

Sono in cima alla piramide

Pu**anella sono una star, sono Sirius

Siamo venuti a giocare, è seria la cosa

Sono arrivato con la gang, in tanti

Sono arrivato con la gang, in tanti

Sono arrivato con la gang, in tanti

Mi tiro su a sedere, verso, mi sono scordato dove fossi

Verso, vomito, mi tiro su a sedere, cosa?

Alzati pu**anella, alzati pu**anella, alzati

Sono arrivato con uno spaccateste

Ho cecchini alla John Wick

Mi a-alzerò (Wow)

Sono con l’esercito-esercito-esercito sì

La gente con cui esco è sempre la stessa

Vogliamo solo fare festa-festa-festa, sì

Siamo rumorosi e non ci daremo mai una calmata

Conto i soldi, sporge

Nessun elastico è grosso abbastanza

La collana è così pesante che non riesco a tirarla su

Arrivato con la gang, in tanti

Vedo la tua auto, esilarante

Dov’è il mio tettuccio? Misterioso

La mia auto viene da ‘Fast & Furious’

Tendine con interni gialli

Incasso virgole, punto

Coperto di ghiaccio, Siberia

Sono in cima alla piramide

Pu**anella sono una star, sono Sirius

Siamo venuti a giocare, è seria la cosa

Sono arrivato con la gang, in tanti

Sono arrivato con la gang, in tanti

Sono arrivato con la gang, in tanti

Che vuoi fare? Arriverò con la crew

Quando sto sotto effetto del succo, mi piace sporgermi dal tettuccio

Indosso gioielli, mi piace quando i diamanti si mostrano

Io passo e basta, non aspetto in fila

Tesoro tesoro, la prendo, Brady Brady

AP Navy Navy, la collana costa quanto 2 Mercedes

Verrò quando mi pagano, verrò con Katy, Amy

La crew da di matto matto, beve ogni giorno

Sono con l’esercito-esercito-esercito sì

La gente con cui esco è sempre la stessa

Vogliamo solo fare festa-festa-festa, sì

Siamo rumorosi e non ci daremo mai una calmata

Conto i soldi, sporge

Nessun elastico è grosso abbastanza

La collana è così pesante che non riesco a tirarla su

Arrivato con la gang, in tanti

Vedo la tua auto, esilarante

Dov’è il mio tettuccio? Misterioso

La mia auto viene da ‘Fast & Furious’

Tendine con interni gialli

Incasso virgole, punto

Coperto di ghiaccio, Siberia

Sono in cima alla piramide

Pu**anella sono una star, sono Sirius

Siamo venuti a giocare, è seria la cosa

Sono arrivato con la gang, in tanti

Sono arrivato con la gang, in tanti

Sono arrivato con la gang, in tanti

Il testo di Motley Crew di Post Malone

Count up the bands sticking out

No rubber band is big enough

Chain is so heavy can’t pick it up

Came with the gang, a myriad

I see your whip, hilarious

Where is my bro? Mysterious

My whip from Fast & Furious

Curtains with yellow interior

I get the commas period

Covered in ice, Siberia

I’m at the tip of the pyramid

Bitch I’m a star, I’m Sirius

We came to play, it’s serious

Came with the gang, a myriad

Came with the gang, a myriad

Came with the Motley Crew

Sit up

I just forgot where I was

Pour it up, throw it up

Sit up, what

Get up bitch, get up bitch, get up

Came with a wig splitter

I got John Wick hitters

I’ma go get get ‘em

(Wow)

Came with the army, army, army, yeah

The people ‘round me still the same

We just wanna party, party, party, yeah

We rowdy and we’ll never chill

Count up the bands sticking out

No rubber band is big enough

Chain is so heavy, can’t pick it up

Came with the gang, a myriad

I see your whip, hilarious

Where is my bro? Mysterious

My whip from Fast & Furious

Curtains with yellow interior

I get the commas period

Covered in ice, Siberia

I’m at the tip of the pyramid

Bitch I’m a star, I’m Sirius

We came to play, it’s serious

Came with the gang, a myriad

Came with the gang, a myriad

Came with the Motley Crew

What you gon’ do? I’ma pull up with the crew

When I’m off the juice

I like to hang out the roof

I’m rocking jewels

I like when the diamonds, they move

I just go through, I do not wait in the cue

Baby baby pinky Brady Brady

AP Navy Navy

Chain like two Mercedes

I’ll come when they pay me

Come with Katy Amy

Crew go crazy crazy

Kick it down daily

Came with the army, army, army, yeah

The people ‘round me still the same

We just wanna party, party, party, yeah

We rowdy and we’ll never chill

Count up the bands sticking out

No rubber band is big enough

Chain is so heavy can’t pick it up

Came with the gang, a myriad

I see your whip, hilarious

Where is my bro? Mysterious

My whip from Fast & Furious

Curtains with yellow interior

I get the commas period

Covered in ice, Siberia

I’m at the tip of the pyramid

Bitch I’m a star, I’m Sirius

We came to play, it’s serious

Came with the gang, a myriad

Came with the gang, a myriad

Came with the Motley Crew