Francesco Motta, da tutti noi conosciuto semplicemente come Motta, è un cantautore di Pisa classe 1986. A soli 20 anni fonda il gruppo Criminal Jokers e capisce che la musica è diventata la sua più grande passione.

Così con talento e dedizione continua ad andare avanti per la sua strada fino al 2016 quando decide di intraprendere la carriera da solista che, nel 2019, lo porta a calcare il palco del Festival di Sanremo con la canzone Dov’è l’Italia. Voce di brani come La Nostra ultima Canzone, Sei Bella Davvero, Quello Che Siamo Diventati, Mi Parli di Te, La Fine dei Vent’Anni fino a E poi finisco per amarti e Quello che non so di te per citarne alcuni. Ed oggi Motta è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 27 ottobre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Titoli di Coda che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano fa parte di La Musica è finita, il suo nuovo album che vede anch’esso la luce oggi. Inoltre, questa volta Motta non sarà da solo, ma il brano lo vede duettare insieme a Willie Peyote.

Il cantante Francesco Motta

Il significato di Titoli di Coda

Titoli di Coda, il nuovo singolo di Motta insieme a Willie Peyote, ha tutte le carte in regola per essere l’ennesimo successo. E’ stato scelto proprio per anticipare il nuovo album La Musica è finita e ci fa capire l’intenzione dell’artista di mettere un punto e ricominciare da zero per quanto riguarda ciò che è sempre stato importante per lui, ovvero la musica.

Inoltre, proprio oggi parte anche il nuovo tour di Motta che lo porterà per tutto il mese di novembre in giro per l’Italia. Stasera, infatti, si esibirà al The Cage della sua Livorno mentre poi toccherà altre città italiane come Milano, Torino, Roncade (TV), Firenze, Bologna, Pozzuoli (NA) fino alla data di chiusura attesa il 24 novembre all’Orion di Ciampino (RM).

E tu sei un fan di Motta? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Titoli di Coda? Ti aspettiamo nei commenti!