Mr & Mrs Smith è un film diretto da Doug Liman che ha fatto il suo debutto nel 2005 e che ha fatto molto parlare non solo per la trama avvincente, ma soprattutto perché sul set del film Brad Pitt ed Angelina Jolie si sono innamorati. Come sappiamo poi la loro storia d’amore è giunta al capolinea però proprio Mr & Mrs Smith ha segnato l’inizio della loro storia d’amore.

Nel film Brad Pitt veste i panni di John Smith mentre Angelina Jolie è Jane: sono una coppia sposata con i due protagonisti che rivelano di essere entrambi assassini assunti da agenzie concorrenti per uccidersi a vicenda. Come sappiamo, nell’ultimo periodo stiamo vivendo la moda dei reboot: in questo modo titoli famosi del passato possono tornare in auge ed essere conosciuti dalle generazioni più giovani e rivisti con piacere dai veterani. Ovviamente non sarà proprio la stessa cosa poiché, come nel caso celebre di Gossip Girl, la trama ed il cast cambiano, ma comunque è sempre bello rivedere titoli del passato sul piccolo schermo. Ed anche Mr & Mrs Smith è pronto per il suo reboot. A dir la verità, è già da un po’ di tempo che se ne parla, ma solo ultimamente sta prendendo forma tanto che si è pronti per dare inizio alle riprese.

Angelina Jolie e Brad Pitt in Mr & Mrs Smith

Si tratta di un progetto a cura di Donald Glover che sarà l’attore principale, ma anche il produttore esecutivo ed il co-creatore inizialmente affiancato da Phoebe Waller Bridge che poi, per divergenze creative, ha deciso di abbandonare il lavoro nel settembre 2020 in quella che è stata definitiva una separazione amichevole ed è stata sostituita da Francesca Sloane come co-creatrice. Quindi Glover sarà John Smith, mentre l’attrice Maya Erskine vestirà i panni di Jane Smith. Nel frattempo sono state rese note delle new entry nel cast e si tratta di nomi importanti, ovvero di Michaela Coel, John Turturro e Paul Dano anche se al momento non ci è dato sapere che ruoli interpreteranno. Ad assicurarsi i diritti del reboot di Mr & Mrs Smith è stato Amazon Studios quindi viene spontaneo pensare che il reboot andrà in scena su Amazon Prime Video che è alla ricerca costante di titoli innovativi in grado di attirare l’attenzione del pubblico. Purtroppo i tempi continuano ad allungarsi sia a causa della pandemia che ha rallentato i ritmi sia per altri progetti professionali che vedono coinvolto il cast. Il reboot di Mr & Mrs Smith doveva fare il suo debutto nel 2021, mentre ora è atteso per il 2023.

E tu hai visto il film Mr & Mrs Smith? Guarderai il reboot su Amazon Prime Video? Ti aspettiamo nei commenti!