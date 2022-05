Sincero è il nuovo singolo di Mr Rain cantato insieme ad Alfa ed è disponibile da oggi, 20 Maggio 2022 in una nuova versione rispetto a quella originale presente nel suo ultimo disco di inediti come annunciato proprio in questi giorni su TikTok.

Mr Rain, che vanta 13 dischi di Platino, 5 dischi D’Oro e oltre 1 miliardo tra stream e visualizzazioni per i suoi brani, si unisce in questa canzone, ad Alfa, il cantautore genovese, classe 2000 che ha ottenuto 350 milioni di streaming e 6 dischi di Platino in pochissimo tempo.

Il brano fa parte dell’ultimo disco di Mr Rain, intitolato “Fragile“, ed è la terza opera discografica dell’artista, questo album per lui e per chi si riconosce nella sua musica rappresenta un vero e proprio dono, un viaggio simbolico che è servito all’artista per uscire dalla sua comfort zone e aprirsi al futuro affrontando le proprie paure.

Il significato di Sincero di Mr Rain

Sincero di Mr Rain in collaborazione con Alfa ha creato un mix musicale dalle sonorità spensierate, il cui ritornello rimane impresso al primo ascolto.

Il brano, racconta di quando all’improvviso ci capita di incontrare delle persone che in qualche modo riescono a vederci per quello che ancora non sappiamo di essere e che riescono a vedere il meglio di noi in ogni situazione. E riescono a rassicurarci e renderci più leggeri.

Sincero è una canzone d’amore molto diretta che è nata in modo spontaneo, prima ci sono state solo le strofe accompagnate dal pianoforte e poi si sono aggiunte anche batteria e chitarra.

Il testo di Sincero di Mr Rain

Odio quando parli, quando mi guardi

Quando passiamo un’altra notte ed è già tardi

Odio quando dici sì e dopo dici no

Quando diventi fredda come l’inverno a New York

Odio stare stretti, odio i tuoi difetti

Quando dici che ami i miei, ma so che menti

Odio soprattutto che amo odiarti e fare pace

Ti odio, sai, mi dispiace, ti odio perché mi piace

Credimi, sarò sincero

Giuro che avrò cura di te

Anche quando guardi il cielo

Sarai sempre qui accanto a me

Gireremo il mondo intero

Io sarò al tuo fianco perché

Credimi, sarò sincero

Potrà crollare il mondo

Ma giuro che avrò cura di te

Non ti ho mai detto quello che mi tengo dentro, quello che penso

Eppure mi conosci più di come mi conosco io

Riesci a comprendere il silenzio così tanto

Che quando sto precipitando mi ami anche al posto mio

Potrei viaggiare in ogni luogo e comunque vada

Soltanto nel nostro disordine mi sento a casa

E adesso le mie scelte coincidono con le tue

Veniamo al mondo da soli e si muore in due

Credimi, sarò sincero

Giuro che avrò cura di te

Anche quando guardi il cielo

Sarai sempre qui accanto a me

Gireremo il mondo intero

Io sarò al tuo fianco perché

Credimi, sarò sincero

Potrà crollare il mondo

Ma giuro che avrò cura di te

Giuro che avrò cura di te

Ma giuro che avrò cura di te

Credimi, sarò sincero

Giuro che avrò cura di te

Anche quando guardi il cielo

Sarai sempre qui accanto a me

Gireremo il mondo intero

Io sarò al tuo fianco perché

Credimi, sarò sincero

Potrà crollare il mondo

Giuro che avrò cura di te

