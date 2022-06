A Santa Monica, in California, è andata in scena ieri la cerimonia di premiazione degli Mtv Movie & Tv Awards per l’anno 2022 per la sua trentesima edizione. La serata è stata presentata da Vanessa Hudgens e da Tayshia Adams.

Si tratta di un’occasione unica per vedere tutti i volti noti a livello internazionale sfilare sul tappeto rosso con look impossibili da non notare. Il premio per il look più bello, ma anche per la presenza migliore va, senza ombra di dubbio, a Jennifer Lopez che, nonostante i suoi quasi 53 anni, vanta un fisico da ventenne. La cantante ha sfoggiato un completo nero firmato Monot con una lunga ed aderente gonna con tagli cut out sui fianchi, il tutto completato da un bustier gilet di pelle molto scollato e con l’outfit reso prezioso dai gioielli Candy Ice e la borsa di Jimmy Choo. La Lopez ha ricevuto il Generation Award e sul palco si è commossa fino alle lacrime ringraziando tutti, soprattutto il futuro marito Ben Affleck affermando:

“Sei al top solo quando hai al tuo fianco persone che lavorano e ti rendono migliore. In questo, mi sento molto fortunata”.

Sydney Sweeney Vanessa Hudgens Olivia Rodrigo

Passiamo agli altri look della serata. Un look eccentrico firmato Miu Miu per Sydney Sweeney che si è presentata con una camicia crop top ed una minigonna color rosa tempestata da perline ed a vita molto bassa. Look completato con dei sandali platform pieni di glitter argentati. Spazio anche per Vanessa Hudgens che ha scelto la firma di Vera Wang Haute Couture per il suo look: abito in chiffon di seta color blu elettrico con una scollatura degna di nota ed un lungo strascico, ma sono diversi i look che ha sfoggiato durante il corso della serata come quello firmato da Versace con un top a bralette ed una minigonna con spacco tenuto insieme da spille di vari colori. Olivia Rodrigo, invece, ha scelto il vintage con il suo abito bustier di Jean Paul Gaultier, un abito semi-trasparente con un corsetto con cerniera ed un dettaglio incrociato al collo, il tutto incorniciato da tacchi a spillo, e che l’ha vista protagonista con la vittoria del premio Best Music Documentary.

Heather Rae Young ed il marito Paris Hilton Deena Cortese ed il figlio

Presente anche Heather Rae Young, la star di Selling Sunset, al fianco del marito Tarek El Moussa che si è presentata con un mini abito verde luccicante di Sold Angelann: coda di cavallo con enormi orecchini di diamanti ed anelli e braccialetti a completare il tutto. Paris Hilton è apparsa molto radiosa avvolta in un abito azzurro che le ha permesso di mettere in mostra le sue gambe toniche con uno spacco alto fino alla coscia ed a completare il look le décolleté blu e guanti argentati senza dita. Infine, Deena Cortese, la star di Jersey Shore, ha indossato una tuta viola senza spalline ed ha posato insieme al figlio in pendant con la mamma visto che indossava una maglietta viola con un giubbotto e pantaloni neri.

E tu hai seguito gli Mtv Movie & Tv Awards? Quale è stato il look che hai preferito? Ti aspettiamo nei commenti!