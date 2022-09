I Muse sono un gruppo musicale rock che ha visto la luce nel 1992 in Gran Bretagna. Conosciuti in tutto il mondo grazie al loro essere eclettici poiché il loro stile e la loro musica, infatti, uniscono diversi generi come l’elettronica ed il rock, ma non manca una vena sinfonica. I temi delle loro canzoni trattano argomenti di forte impatto come la politica, la religione, la vita o l’apocalisse e sono in grado di affascinare il pubblico tanto che, nella loro carriera, hanno vinto diversi premi tra cui due Grammy Awards e cinque Mtv Europe Music Awards grazie soprattutto alle loro performance dal vivo.

Protagonisti di brani di successo mondiale come Uprising, Starlight, Hysteria, Won’t Stand Down, Will Of The People fino a Knights of Cydonia per citarne alcuni ora sono pronti per fare il loro ritorno in Italia e la notizia è diventata finalmente ufficiale dopo settimane di rumors. Solo pochi giorni fa è uscito Will Of The People, il loro nuovo album che ha debuttato al primo posto della classifica album italiana ed ora arriva l’annuncio del loro tour che andrà in scena nel 2023 e che arriverà oltre che in Italia anche in Svizzera, Francia, Austria, Germania ed Olanda insieme ovviamente alla loro Gran Bretagna al fianco dei Royal Blood che saranno le special guest di tutte le date. In Italia, precisamente, faranno tappa il 18 luglio allo stadio Olimpico di Roma ed il 22 luglio allo stadio San Siro di Milano, ma il tutto anticipato da un concerto che si terrà il 26 ottobre all’Alcatraz di Milano per presentare, davanti pochi fortunati, il loro nuovo album.

I membri dei Muse

Le prevendite del loro Will Of The People Tour saranno aperte il 14 settembre alle ore 10 su D2C, mentre per gli utenti My Live Nation dalle ore 10 di giovedì 15 settembre e la vendita generale dei biglietti aprirà alle ore 10 di venerdì 16 settembre. Nonostante si tratti di artisti di fama mondiale possiamo affermare che i prezzi dei biglietti delle due date italiane sono pressoché accessibili a tutte le tasche. I prezzi della data di Roma, infatti, vanno dai 24 euro della Curva Sud o della Curva Nord numerata agli 85 euro della Tribuna Monte Mario Centrale, mentre quelli per la data di Milano vanno dai 40 euro del terzo anello verde o blu numerato agli 85 euro del primo anello rosso numerato. Proprio questi prezzi hanno acceso un dibattito interessante che vede il pubblico italiano dire la sua a proposito di un altro gruppo che si esibirà nel nostro paese il prossimo anno. Stiamo parlando dei Coldplay che con il loro The Spheres World Tour 23 arriveranno a giugno a Milano ed a Napoli. I prezzi del loro tour, infatti, sono decisamente più alti: per carità, i loro fan sono disposti a tutto tanto che quest’anno hanno preso anche un aereo per seguirli in tour in Europa, ma hanno notato la differenza di prezzo e si sono chiesti il motivo. D’altronde stiamo parlando di due band di pari successo e molto amate e così, sui social network, hanno chiesto delle risposte direttamente agli organizzatori. Arriverà una risposta? Non ci resta altro che aspettare e vedere come si evolverà la situazione. Di sicuro ci si prepara ai biglietti per il Will Of The People Tour che saranno sold out nel giro di poco tempo, d’altronde i Muse sono attesi con ansia in Italia ed i fan non vedono l’ora di poter assistere ad un loro concerto live.

E tu sei un fan dei Muse? Cosa ne pensi di questa differenza di prezzo tra i biglietti del loro tour con quelli del tour dei Coldplay? Ti aspettiamo nei commenti!