Myss Keta è una cantautrice di Milano diventata famosa, oltre che per il suo talento, soprattutto per la decisione di non mostrare mai il suo volto al pubblico. Anzi, a dir la verità proprio a nessuno perché, proprio pochi giorni fa, ha detto che la sua faccia la conoscono solo sua madre e l’ostetrica.

Voce di brani come Pazzeska, Scandalosa, La casa degli specchi, Giovanna Hardcore, Una donna che conta fino a Burqa di Gucci e Finimondo per citarne alcuni. Ed oggi Myss Keta torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 26 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo Profumo che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano è già stato presentato in anteprima durante una serata all’Alcatraz di Milano in occasione dei dieci anni dal suo primo singolo Milano Sushi & Coca ed, inutile dirlo, è stato accolto con molto calore dai fan della cantante.

La cantante Myss Keta

Il significato di Profumo

Profumo, il nuovo singolo di Myss Keta, ci racconta di un’estate rovente mentre si è lontani dalla città, in riva al mare in compagnia solo della luna e delle stelle. Si è pronti ad imbarcarsi s una nave dove i flirt, la seduzione e l’aria calda sono i veri protagonisti. Non mancano citazioni d’autore e conosciute da tutti come la “luna che bussò” di Loredana Bertè o la sigla di Love Boat cantata da Little Tony. L’invito di Profumo è quello di lasciarsi andare e fare un bel tuffo nelle avventure misteriose. L’invito perfetto per vivere al massimo la bella stagione in arrivo senza lasciarsi limitare da nulla e collezionando momenti unici da ricordare poi in futuro con un sorriso.

