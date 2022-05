Nada è una cantante di Rosignano Marittimo classe 1953. Si tratta di una delle voci più amate del panorama della musica italiana. Fin dagli anni ’70 ha conquistato il pubblico quando, appena a quindici anni, ha fatto il suo debutto nel mondo della musica al Festival di Sanremo 1969 con il brano Ma che freddo fa, canzone che, ancora oggi, è conosciuta da tutti.

Un talento impossibile da non riconoscere, è sufficiente pensare che è la voce di brani di successo come Senza un perché, Il cuore è uno zingaro, Che male fa la gelosia e Pasticcio universale per citarne alcuni. Ed oggi, giovedì 5 maggio, Nada torna protagonista del mondo musicale, a distanza di poco più di un mese dal singolo Mille Stelle. Oggi, infatti, in rotazione alla radio e disponibile sulle piattaforme musicali di streaming ci sarà il nuovo singolo dal titolo In mezzo al mare che anticipa l’uscita del suo prossimo album di inediti atteso per il prossimo autunno. In mezzo al mare è stato scritto insieme al produttore inglese John Parish (già autore di alcuni successi di Tracy Chapman).

La cantante Nada

Il significato di In mezzo al mare

In mezzo al mare, il nuovo singolo di Nada, è un gioco di luci ed ombre con un suono che è in perfetta sintonia con lo stile di Nada. La cantautrice canta che “Non si può mai dire che camminando arriverai dove vuoi si può anche affondare oppure buttarsi” e che la scelta migliore può essere proprio quella di “scegliere di buttarsi”. A tal proposito, Nada afferma che:

“Non possiamo evitare di stare in mezzo al mare, un pò ci piace, un pò ci fa paura”.

E tu sei un fan di Nada? Hai già ascoltato il suo nuovo singolo In mezzo al mare? Ti aspettiamo nei commenti!