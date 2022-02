Najwa Nimri è un’attrice di Pamplona classe 1972. All’attivo vanta una carriera di tutto rispetto tanto che è uno dei volti più amati nella sua Spagna, ma la fama internazionale l’ha raggiunta nel 2015 quando ha vestito i panni di Zulema Zahir in Vis a Vis – Il prezzo del riscatto fino al 2019 quando è entrata a far parte del cast de La Casa di Carta interpretando Alicia Sierra, ispettrice poliziotta spietata.

E proprio oggi che è il giorno del suo compleanno, e non un giorno qualsiasi in quanto compie 50 anni, arriva un’importante novità nella sua vita professionale. L’attrice è pronta a ricoprire il primo ruolo televisivo dopo la fine de La Casa di Carta: prenderà parte, infatti, alla seconda stagione di 30 Monedas, un thriller di Hbo Spagna. Lo veniamo a scoprire tramite il teaser della serie tv creato da Alex De La Iglesia e da Jorge Guerricaechevarria. È stata la stessa attrice a renderlo noto, pubblicando sui suoi social network un annuncio per condividerlo con i suoi fan scrivendo:

“Iniziamo una nuova avventura”.

È pronta ed è felice di rimettersi in gioco per quella che, a detta di Hbo Max, sarà una stagione spettacolare, minacciosa e terrificante. Sappiamo che saranno otto episodi dalla durata di 50 minuti ciascuna e che le riprese sono iniziate oggi. Najwa Nimri ha detto che il suo personaggio farà impazzire e che lei stessa si è detta felice come una matta, tuttavia vige ancora il massimo riserbo, anche se l’attrice ha rivelato:

“Alex De La Iglesia mi ha inserito in un posto speciale nella serie..un ruolo che adoro. Vediamo se ne sarò all’altezza, ne sono entusiasta. Si tratta di un capolavoro ovvero un mix di thriller, horror e fantasy. Io faccio sempre la cattiva, non la stronza”.

L’attrice Najwa Nimri

A questo punto ha fatto il confronto diretto con altri personaggi che l’hanno resa famosa, facendo capire che interpreterà un ruolo simile a quello che ha già ricoperto in passato:

“Alicia è super intelligente e Zulema è super cattiva, ma non una stronza”.

Al suo fianco troveremo Eduard Fernandez, Megan Montaner, Miguel Angel Silvestre, Macarena Gomez, Manolo Solo e Carmen Machi ed altri nomi famosi in Spagna: un cast che la Nimri ha definito meraviglioso. Per la seconda stagione di 30 Monedas sarà necessario aspettare il 2023 per vederlo su Hbo Max.

La trama di 30 Monedas

La maggior parte della gente di Pedraza è impazzita, rinchiusa in un ospedale psichiatrico. Elena giace in coma, in un oscuro letto d’ospedale. Paco, distrutto dal rimorso, cerca di prendersi cura di lei, ma non è facile. Mentre l’orrore cresce intorno a loro, il nostro gruppo di eroi deve affrontare un nuovo nemico. Qualcuno così malvagio che persino il diavolo stesso lo teme… Ma che dire di padre Vergara, è morto insieme al suo acerrimo nemico, il cardinal Santoro? Dove si nascondono le anime martoriate?

E tu cosa ne pensi di Najwa Nimri? La seguirai nella nuova avventura di 30 Monedas? Ti aspettiamo nei commenti!