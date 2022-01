Un inizio di 2022 non proprio idilliaco per l’attrice nostrana Nancy Brilli che dopo problemi alla schiena, congiuntivite a entrambi gli occhi, il dito rotto di un piede, ha preso pure il Covid-19. “Ora Basta,” dice una disperata Nancy. Ieri l’attrice ha pubblicato delle storie su Instagram circa il ricovero in Ospedale. In una mostra il saturimetro che indica 84%, il che non è positivo. In altre mostra dei tentativi di prelievo arterioso andati male. Speriamo che almeno la Tac polmonare sia stata negativa. In una storia Nancy commenta anche la scarsezza di igiene dei reparti Covid.

“Mi sento una schifezza. M’è presa brutta brutta con una stanchezza mortale, una tosse d’oltretoma.”

Così la corsa verso il pronto soccorso del Sant’Eugenio di Roma. Ora l’attrice dovrebbe essere tornata a casa. Attendiamo quindi da lei nuove storie così da farci stare tranquilli circa la sua salute.

Forza Nancy.