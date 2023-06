Il Lucca Comics & Games è indubbiamente uno degli eventi italiani più amati e importanti per tutti gli appassionati di animazione, fumettistica, serie tv, cosplay e videogames.

In occasione della presentazione dell’edizione 2023, che si terrà dall’1 al 5 novembre in quel della città toscana di Lucca, sono state fornite nuove informazioni in merito al tema principale che verrà trattato e agli ospiti che saranno presenti durante i giorni della fiera.

Tra questi ultimi, una menzione d’onore va al celeberrimo mangaka giapponese Naoki Urasawa, a cui si devono opere di grande successo, in patria così come nel resto del mondo compresa l’Italia, quali “20th century boys“, “Asadora“, “Billy Bat” e “Monster“.

Un autore magico, in grado di mischiare nelle sue opere fantascienza, mistero e riflessioni acute e profonde sul senso della vita, Naoki Urasawa sarà presente al Lucca Comics nel periodo 2-5 novembre 2023.

Se ancora non lo conoscete ma non siete amanti della lettura di manga, potete recuperare su Netflix la serie tv “Monster“, tratta dal suo omonimo e sopracitato titolo cartaceo e formata da un totale di 74 episodi sottotitolati in italiano.

Si tratta di un’opera thriller, in cui nulla è scontato e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo; protagonista è Tenma, un medico giapponese naturalizzato tedesco che un giorno si trova a compiere una scelta: salvare la vita a un bambino o a un sindaco. Tenma sceglie il primo, ma questa decisione si ripercuoterà per sempre sulla sua intera vita. Perché quel bambino, in un futuro non troppo lontano, perderà tutta la sua innocenza e umanità.

Il tema scelto per il Lucca Comics & Games 2023 può invece essere riassunto con il motto “Together“, ovvero “insieme“: insieme nelle differenze, che caratterizzano ognuno di noi e ci rendono unici, rappresentando dunque un motivo di forza e non qualcosa da temere o schernire.

–

Voi che ci dite in merito a queste news? Siete contenti che il maestro Naoki Urasawa sarà presente al Lucca Comics and Games 2023? Siete suoi fan? Fateci sapere tutte le vostre opinioni in merito nei commenti, vi aspettiamo!