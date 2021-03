Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh dal 1971 al 2009 per poi tornare in occasione della reunion del gruppo, purtroppo il 6 novembre 2020 è venuto a mancare all’età di 72 anni. La sua scomparsa ha sconvolto tutti: il mondo della musica, i suoi colleghi, i suoi amici, ma anche il pubblico che si era affezionato a lui grazie al suo carattere ed alla sua bravura.

Gli altri membri dei Pooh hanno intenzione di fare il possibile per non far dimenticare il loro amico. Roby Facchinetti in primis, con l’aiuto del Maestro Diego Basso, ha fatto nascere il premio Young Pop Rock Music Award, ovvero la prima borsa di studio dedicata a Stefano D’Orazio. L’obiettivo di questo progetto è quello di aiutare i giovani a studiare ed a migliorarsi sempre di più nel campo della musica pop con le spese della formazione interamente a carico della borsa di studio.

Il batterista Stefano D’Orazio

Possono partecipare alla selezione i cantanti ed i musicisti di età compresa tra i 14 ed i 30 anni e c’è tempo per inviare la domanda, valida per l’anno accademico 2021/2022, fino al 15 maggio. Le audizioni si terranno davanti una commissione artistica speciale composta, tra gli altri, proprio da Roby Facchinetti e dal Maestro Basso. Chi si aggiudicherà questa possibilità potrà iniziare un percorso di studio a Castelfranco Veneto, precisamente al Centro di Alta Formazione per lo Spettacolo Art Voice Academy. L’idea del progetto era nata già lo scorso dicembre e, a tal proposito, Roby Facchinetti afferma che:

“Questa iniziativa, che ho abbracciato da subito, mi commuove molto e sono sicuro che a Stefano, ovunque sia, farà sicuramente piacere. Stefano merita veramente questo riconoscimento. Era un uomo che aveva la grande capacità di lasciare sempre nel cuore di chi incontrava, anche solo per un semplice saluto, un qualcosa di sé. E questo dono ce l’hanno solo i grandi uomini. Sono convinto, inoltre, che questa borsa di studio porterà molta fortuna a chi la otterrà”.

