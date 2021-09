Una delle star indiscusse della dance music degli anni Novanta e Duemila ha scelto di raccontarsi a Wonder Channel per lanciare messaggi importanti e significativi in uno dei periodi più terribili e drammatici degli ultimi decenni. Voce iconica e magnetica del gruppo musicale The Soundlovers, Nathalie Aarts è una delle cantautrici più amate e apprezzate del movimento Eurodance. La pandemia di Covid-19 non ha fermato i suoi progetti musicali. Di recente è stata protagonista di due bellissimi ed entusiasmanti show musicali rigorosamente live il 10 e 14 agosto presso la Tenuta Giannini, situata nell’entroterra barese tra Grumo Appula e Sannicandro di Bari. La famosa artista di Surrender, Abracadabra e Walking ha infatti aperto le danze la notte di San Lorenzo 2021 e ha concesso a sorpresa il bis anche la vigilia di Ferragosto, condividendo il palco con la sua grande collega e amica Haiducii per un Capodanno estivo davvero spettacolare e memorabile. Oggi ha rilasciato questa intervista esclusiva ai nostri microfoni. Buona lettura!

Benvenuta Nathalie Aarts su Wonder Channel. La sua è una carriera prestigiosa e lunga costellata da tantissimi successi. Quali messaggi vuole trasmettere con le canzoni?

Non voglio trasmettere sempre messaggi con le canzoni, ma alle volte anche un po’ di spensieratezza e allegria. Certamente sono molto attenta ai testi per mettere un bel messaggio e fare la cosa più giusta.

Tante star della dance music sono sue amiche. Qual è il segreto per mantenere salde e forti amicizie professionali nate tanti anni fa?

Ci lega un periodo importante, ma anche le tante esperienze vissute insieme. Nessun segreto, ma rispetto, umiltà, condivisone, onestà e amore, perché tra noi non ci sono invidie e gelosie.

In particolar modo con Kim Lukas state portando avanti diversi progetti musicali. Potrebbe parlarci del vostro splendido rapporto professionale e di amicizia?

Noi ci siamo conosciuti nel 1999 durante le promozioni dei rispettivi dischi e tour. Siamo sempre andate d’accordo e abbiamo fatto qualche viaggio insieme. Dal 2000 in poi siamo diventate molto amiche. Nel 2007 abbiamo fatto un disco insieme, Change The World. Poi ci siamo prese delle pause dal lavoro, perché abbiamo avuto delle bambine: due lei e una io. Poi nel 2011 è uscito Breathe Again, nel 2013 Sad Girl, nel 2015 All Right e nel 2020 Boogie Baby. Produciamo musica senza scadenze prefissate, perché ci piace creare musica.

Entrambe siete in giuria a Top Kids Model Italy 2021. Cosa ne pensa di questo format ideato e diretto da Miky Falcicchio?

Sia io che Kim Lukas abbiamo detto subito di sì a Miky Falcicchio, perché è una persona organizzata e professionale. Poi è un contest per bambini, anche abbastanza piccoli, che hanno tanti sogni nel cassetto. È un’idea davvero fantastica. Essendo mamme sia io che Kim, ci piace seguire questi bambini e far realizzare i loro sogni. Chiaramente per via della pandemia, le selezioni del format sono online e questo è un peccato. Speriamo di vederli all’opera in presenza molto presto.

Ci potrebbe svelare alcune anticipazioni sui prossimi progetti?

Sicuramente ci sarà il nuovo disco di Nathalie Aarts e Kim Lukas. Ci sarà un progetto anni ’80, ma non vi so dire quando uscirà. Inoltre ci saranno un nuovo progetto dance, di cui non posso svelare più di tanto, e il nuovo disco con Dj Jump. Ci sono davvero tantissimi progetti e idee in ballo, perché con queste restrizioni non possiamo partecipare ad eventi e iniziative pertanto stiamo tutti creando, quindi chissà cosa arriverà ancora in futuro… sicuramente tante belle cose!