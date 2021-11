Ormai il mese di novembre è iniziato e questo ci dà la possibilità di iniziare a pensare al periodo più magico dell’anno, ovvero al Natale. E quale modo migliore per immergersi nell’atmosfera natalizia se non con dei bei film ambientati nel mese di dicembre? Netflix lo sa bene.

Per questo motivo, la piattaforma di streaming si sta preparando con un catalogo natalizio di tutto rispetto tra nuovi titoli, ma anche con sequel di film che sono stati amati dal pubblico. Se da una parte Netflix ha deciso di cancellare la serie tv Dash&Lily, dall’altra parte ha deciso di puntare sul film Nei panni di una principessa, film che ha fatto il suo debutto proprio su Netflix nel 2018 e che, lo scorso anno, ha visto andare in onda il sequel Nei panni di una principessa: ci risiamo. Il terzo capitolo, dal titolo Nei panni di una principessa: inseguendo la stella, è in arrivo sulla piattaforma di streaming giovedì 18 novembre e sarà diretto da Mike Rohl e scritto da Robin Bernheim Burger. Il pubblico non vede l’ora di seguire le avventure di Margaret e di Stacy, entrambe interpretate dall’attrice Vanessa Hudgens. Inutile dirlo, anche nel terzo capitolo ritroveremo la bella Hudgens nei panni di Stacy, di Lady Margaret e di Lady Fiona al fianco di Sam Palladio nei panni di Edward, di Nick Sagar in quelli di Kevin e di Remy Hii in quelli di Peter.

Vanessa Hudgens in Nei panni di una principessa 3

La trama di Nei panni di una principessa: inseguendo la stella

Quando una reliquia di inestimabile valore viene rubata, la regina Margaret e la principessa Stacy si avvalgono dell’aiuto dell’audace sosia cugina di Margaret, Fiona, che si allea con un uomo misterioso dal suo passato per recuperarlo riaccendendo le scintille di un allettante amore di Natale e facendo da interruttore a qualcosa di inaspettato.

E tu sei un fan dei film natalizi? Hai già seguito il film Nei panni di una principessa? Ti aspettiamo nei commenti!