Novità per la terza stagione della serie New Amsterdam, nel cui cast arriva come nuovo personaggio regolare l’attrice Frances Turner, pronta a portare scompiglio nell’ospedale diretto dal dottor Max Goodwin, l’attore Ryan Eggold.

Il medical drama di NBC è dunque pronto ad aprire le porte di uno degli ospedali pubblici più vecchi degli Stati Uniti, il New Amsterdam di New York, all’attrice che ha conquistato i telespettatori con il suo ruolo di Bell Mallory, nella serie di Amazon Prime The Man in the High Castle.

La notizia del nuovo acquisto è recentissima, e dopo aver svelato che la terza stagione dello show sarà incentrata principalmente sulla pandemia da Covid-19, si aggiunge anche un nuovo personaggio già descritto come tutt’altro che facile a rendere la situazione dell’ospedale ancora più tesa e complicata.

In New Amsterdam 3 che ruolo avrà Frances Turner?

Le notizie sulle novità che riguardano il medical drama di NBC sono state riportate da Deadline, che ha definito l’arrivo di Frances Turner nello show come foriero di molte novità e, soprattutto, di un grande scompiglio per i medici del New Amsterdam.

L’attrice ha firmato per un ruolo ricorrente nella terza stagione, e vestirà i panni della dottoressa Lyn Malvo, ovvero il nuovo capo del reparto di ginecologica e ostetricia che a quanto pare avrà “un’amicizia complicata” con il dottor Floyd Reynolds, interpretato dall’attore Jocko Sims. Sta per nascere un nuovo amore tra i corridoi dell’ospedale più antico della Grande Mela?

Negli Stati Uniti la terza stagione di New Amsterdam è già in onda, e la dottoressa Lyn Malvo, che sarà presente in diversi episodi dello show, ha esordito nella puntata andata in onda negli Stati Uniti il 20 aprile, ovvero l’ottavo episodio della terza stagione, intitolato Catch.

La puntata, molto significativa, avrà come tema una questione delicata: le maggiori difficoltà che affrontano durante il travaglio le donne nere. Il dottor Max Goodwin, infatti, (Ryan Eggold) si troverà a dover contrastare suo malgrado una situazione molto complessa e di difficile soluzione, risolta proprio dalla nuova arrivata dottoressa Lyn Malvo.

Chi è l’attrice Frances Turner

Forse in pochi conoscono Frances Turner, una delle nuove protagoniste della terza stagione di New Amsterdam. Oltre ad aver recitato nella quarta e ultima stagione della serie The Man in the High Castle, l’attrice ha preso parte anche ad altre serie tv come Quantico, Blue Bloods, Time After Time, Lethal Weapon e Powerless.

La terza stagione di New Amsterdam, attualmente in onda su Nbc negli Stati Uniti dallo scorso marzo, è attesa in Italia su Canale Cinque in prima serata a partire dal 3 giugno 2021.