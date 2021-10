MGM ha offerto un antipasto del film “House of Gucci”, rilasciando un nuovo trailer per il suo prossimo dramma costellato di star.

Sul ritmo seducente di “Sweet Dreams (Are Made of This)” del duo pop britannico Eurythmics, il nuovo trailer presenta il primo incontro tra Patrizia Reggiani (Lady Gaga), e il marito Maurizio Gucci (Adam Driver), con la ricca famiglia italiana. “House of Gucci” racconterà la vera storia dell’assassinio di Maurizio e del crollo della dinastia della moda della famiglia Gucci. Reggiani è stata processata e condannato per aver orchestrato l’omicidio del suo ex marito nel 1998.

Il trailer offre un ulteriore sguardo all’opulenza e alla minaccia del mondo dell’alta moda della famiglia Gucci, mostrando sequenze selvagge in discoteca, un viaggio sugli sci e la fatale conclusione della sua storia.

La produzione è diretta da Ridley Scott, il cui poema epico medievale “The Last Duel” è uscito nei cinema meno di due settimane fa. Mentre il suo ultimo film ha portato in scena attori come Jodie Comer, Matt Damon e Ben Affleck, “House of Gucci” presenta un altro impressionante ensemble. Oltre ai due citati qui sopra nel cast troviamo anche un Jared Leto quasi irriconoscibile, Salma Hayek, Jeremy Irons e Al Pacino. Roberto Bentivegna ha scritto la sceneggiatura. MGM, Bron Creative e Scott Free Productions hanno prodotto il film.

Girato in Europa, “House of Gucci” segnerà la prima interpretazione di Gaga in un lungometraggio dopo la sua nomina all’Oscar nel 2018 per “A Star is Born”.

“House of Gucci” uscirà nelle sale il 24 novembre.

Guarda il trailer qui sotto.