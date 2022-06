Francesco Tarducci, da tutti noi conosciuto semplicemente come Nesli, è un cantante di Senigallia classe 1980. Fratello minore del famoso rapper Fabri Fibra, è protagonista di una carriera degna di nota grazie a brani di successo come La fine, Un bacio a te, Ti sposerò, Parole da dedicarmi, Andrà tutto bene, Davanti agli occhi e Buona fortuna amore per citarne alcuni.

Ed oggi Nesli torna protagonista del mondo musicale. Da oggi, venerdì 24 giugno, infatti, sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il suo nuovo singolo dal titolo Terra di confine. Un nuovo brano, prodotto dallo stesso Nesli e da Rufio, che lo vede duettare con un altro nome molto amato della musica del nostro paese, ovvero quello di Raige, rapper di Torino classe 1983.

Il significato di Terra di confine

Terra di confine, il nuovo singolo di Nesli e di Raige, segue la pubblicazione di Confessione – Story, Lazarus, Il Male Minore, Polvere da Sparo che sono usciti negli scorsi mesi e che fanno parte del nuovo progetto musicale di Nesli, pubblicato e distribuito da Artist First. Un brano in grado di emozionare, ma al tempo stesso in grado di poter competere per diventare una canzone da ascoltare sotto l’ombrellone. Nesli e Raige cantano: “Io mi ricordo di com’eri tu prima che cambiasse tutto, prima che cambiassi anch’io, prima di dire mi butto” e “La memoria è come il cinema ogni ricordo ha una luce diversa di tutto questo cosa rimarrà lo spettacolo delle otto e mezza”. Ed a proposito di Terra di confine, Nesli racconta che:

Il rapper Nesli

“Questo brano parla di un ragazzo e una ragazza: si sono amati, sono cresciuti e si sono divisi. Ora sono a un punto di non ritorno nelle proprie vite, di fronte ai cambiamenti che fanno diventare grandi. “Terra di confine” è quel luogo della mente dove si rivivono i ricordi senza dolore, come guardare un film, come quella sensazione che si prova quando capisci che qualcosa di grande sta per finire, per diventare qualcos’altro, come la campanella dell’ultimo giorno delle superiori”.

Nel frattempo, si avvicina a grandi passi l’uscita del nuovo album di Nesli, atteso con ansia dai suoi fan visto che il suo ultimo album, il suo decimo in studio dal titolo Vengo in pace, risale al 2019.

