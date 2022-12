Ormai ci siamo abituati: mese dopo mese le piattaforme di streaming sono pronte a dire addio ad alcuni titoli presenti nei loro cataloghi. Lo fanno perché hanno valutato come essi non siano titoli interessanti per il pubblico o magari perché sono presenti da troppo tempo, fatto sta che di questi tempi è necessario riuscire a contenere i costi e, per questo motivo, è necessario prendere determinate decisioni.

Lo sa bene Netflix che, ogni mese, deve dire addio a qualche lavoro puntando, però, su altri. Ci sono, quindi, alcuni titoli che proseguono sulla piattaforma di streaming, mentre altri vengono lasciati indietro come, ad esempio, Fate: The Winx Saga o Warrior Nun. Tuttavia, ciò che lascia senza parole è la decisione che ha preso il colosso di streaming per salutare il 2022. Netflix, infatti, è pronto in questi ultimi giorni dell’anno a salutare 8 serie tv e ben 200 film presenti in catalogo. Numeri davvero assurdi ed importanti, ma d’altronde Netflix non ne ha mai fatto mistero e vuole iniziare l’anno 2023 con il piede giusto cercando di superare la perdita di migliaia di abbonati subita all’inizio di quest’anno. Così la decisione di dire addio a titoli che non attirano l’attenzione perché la cosa più importante è quella di compiacere il pubblico quindi spazio a titoli nuovi ed originali, ma spazio anche a produzioni locali ed a serie televisive che i telespettatori amano e seguono con interesse come Manifest, The Crown ed Emily in Paris per citare alcuni degli ultimi successi.

Sicuramente ci sarà spazio anche per la seconda stagione di Mercoledì che, in poco tempo, è diventata una delle serie tv più amate ed anche per Bridgerton che continua ad appassionare nonostante le stagioni che passano. Tuttavia diamo un’occhiata insieme ai titoli che lasceranno il catalogo Netflix nel giro di pochi giorni così se volete vederli per un’ultima volta siete ancora in tempo.

Martedì 27 dicembre

Black

E fuori nevica

Noi

Io, loro e Lara

I fratelli Sisters

Febbre da cavallo – La mandrakata

Giovedì 29 dicembre

La mafia uccide solo d’estate

Giusta causa

Venerdì 30 dicembre

La banda delle Antille

Ed ora le serie tv che diranno addio a Netflix sabato 31 dicembre: Novine, Pac Man and the Ghosty Adventures, Piccolo Grande Timmy, Shaun vita da pecora, Transformers: Cyberverse. Mentre per quanto riguarda i film la lista è davvero lunga, eccola in ordine alfabetico:

1939 – Film

A Day Will Dawn – Film

A guy and a gal – Film

10000 Hours – Film

A Guest is Coming – Film

A Zero Too Much – Film

Adult Behaviour… it’s all in the mind – Film

Agente Smart: Casino Totale – Film

Angel – Film

Anghingò – Film

Annabell’s Spectacularities – Film

Auguri, Santa Pac! – Film

A Seen On Tv – Film

Bang! – Film

Beethoven – Film

Best Before – Film

Bit By Bit – Film

Bitchkram – Film

Blackchat – Film

Blackjack – Film

Blackjackets – Film

Beware of the Jonsson Gang – Film

Bitter Sweetheart – Film

C’era un uomo – Film

Cambio vita – Film

Capodanno a New York – Film

Carrozzella per bambini – Film

Changeling – Film

City of my dreams – Film

Cosi come sei – Film

Constantine – Film

Dear Relatives – Film

Det Ar Aldrig For Sent – Film

Egg Egg – A Hardoboiled Story – Film

False as Water – Film

Esistono gli angeli? – Film

Fate\stay night: Heaven’s feel – II. Lost Butterfly – Film

Fiancèè For Hire – Film

For Her Sake – Film

Framed – Film

Four more years – Film

From Mr. Gunnar Paphammar – Film

Gossip – Film

Guest House Paradise – Film

Gyllene Tider – Film

Gli amori di un’attrice – Film

Hanna in Society – Film

Happy Daughters – Film

Happy We – Film

High Rise Life – The Movie – Film

House of Angels – The Second Summer – Film

House of Angels 3: Third Time Around – Film

I Flinstones – Film

I proscritti – Film

I Mercenari 2 – Film

I mercenari 3 – Film

Il boia di Brandebold – Film

Il culto di Chucky – Film

Il fuoco della giustizia – Film

Il Miglio Verde – Film

Il mio caro John – Film

Il tesoro di Arne – Film

Il tuo ex non muore mai – Film

In The Mist – Film

In The Arms of Roslagen – Film

Ingeborg Holm – Film

Inside Man – Film

Inspector Spack – Film

Io sono tu – Film

It’s all about friends – Film

IRL (In real life) – Film

Jack – Film

Jag – Film

Joker – Film

Julie – Film

Jim and the pirates bloom – Film

Karin Mandsotter – Film

Konstgjorda Svensson – Film

Karl Fredrik Reigns – Film

Karlek 65 – Film

Kung Fu Panda 3 – Film

La freccia e il leopardo – Film

La furia e il peccato – Film

La guerra delle figurine – Film

La mela di Eva – Film

La rivincita di Klara – Film

La notte del giudizio – Film

La vedova del pastore – Film

La teoria del tutto – Film

Let the Prisoner Go for it’S Spring – Film

Mannequin in Red – Film

Mind The Gap – Film

Miffo – Film

Medicinen – Film

Misa dei Lupi – Film

Miss Chic – Film

Minority Report – Film

Misshandlingen – L’aggressione – Film

Malarpirater – Film

Nessuno come noi – Film

Nessuno si salva da solo – Film

Non è mai troppo tardi – Film

Office Hourse – Film

Only a Mother – Film

Ordet – La parola – Film

Outlander – L’ultimo vichingo – Film

P & B – Film

Pac Man e la paurosa avventura di Halloween – Film

Passengers – Mistero ad alta quota – Film

Package Tour – Film

Peas and whiskers – Film

Patch Adams – Film

Prinsessa – Film

Questa è la tua vita – Film

Refuse – Film

Riot – Film

Room – Film

Resta con me – Film

Rose on tour – Film

Rallybrudar – Film

Safe House – Film

Sangue Ribelle – Film

Silent Hill – Film

Sean Bananan – Film

Sebbe – Film

Seeking Temporary Wife – Film

Sara Learns Manner – Film

Servant’s Entrance – Film

Shanty Town – Film

Sicario – Film

Shaunt The Sheep – Film

Skanor Falsterbo – Film

Snowroller – Film

So Different – Film

Son of the midnight sun – Film

Sotto il sole – Film

Sully – Film

Suddenly – Film

Strong as a Lion – Film

Strange Harbor – Film

Sune’s Summer – Film

Swedes at Tea – Film

Ted – Film

The Accountentant – Film

The Accidental Golfer – Film

The Apple War – Film

The Bells in Old Town – Film

The boy in the tree – Film

The Blues Brothers – Film

The Brig Three Lillies – Film

The Call-up – Film

The Chef – Film

The Children – Film

The Corridor – Film

The Condemned – Film

The die is cast – Film

The Dream House – Film

The Girls – Film

The Great Adventure – Film

The Invisible – Film

The Health Journey – Film

The Jazz Fella – Film

The Job – Film

The Jonsson Gang and Dynamite Harry – Film

The Jonsson Gang gets gold fever – Film

The Jonsson Gang in Maiorca – Film

The Jonsson Gang Turns Up Again – Film

The Man from Majorca – Film

The Lady in Black – Film

The Ninth Company – Film

The Norrtul Gang – Film

The people of Varmland – Film

The pilgrimage to Kevlar – Film

The Reader – Film

The Priest who knocked out – Film

The Rooster – Film

The Serpent’s Way – Film

The Right to Love – Film

The Simple Minded Murderer – Film

The song of the red flower – Film

The Stig-Helmer Story – Film

The White Cat – Film

The Strongest – Film

Ti presento Sofia – Film

To go ashore – Film

To kill a child – Film

To help a lady of the house – Film

Trafficanti – Film

Troy – Film

Udta Punjab – Film

Ugo e Josefin – Film

Una tarantola dalla pelle calda – Film

Vendetta – Film

Verso la felicità – Film

Vi presento Joe Black – Film

When Darkness Falls – Film

Who Pulled The Plug? – Film

Who Pulled The Plug? 3 – Film

Young Jonsson Gang At Summer Camp – Film

Young Jonsson Gang Reach for the stars – Film

Young Jonsson Gang Showing Off – Film

Yu-Gi-Oh! – Il film – Film

Ovviamente per ogni titolo pronto ad abbandonare Netflix ce ne sono altrettanti pronti per fare il loro debutto.

E tu cosa ne pensi? C’è qualche film o serie tv che ti dispiace abbandoni la piattaforma di streaming? Ti aspettiamo nei commenti!