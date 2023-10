Ormai era da mesi che si parlava della possibilità di Netflix di dare inizio ad un nuovo percorso composto da nuovi piani di abbonamento e l’introduzione della pubblicità con i conseguenti rincari per chi preferisce non subire battute d’arresto mentre guarda un film o una serie tv tra le mura di casa.



Tuttavia, nessuno si aspettava che il colosso di streaming agisse senza prima avvisare o dando una data certa. D’altronde è già successo questa estate dapprima in Canada per poi proseguire in tutti i listini dei paesi americani ed inglesi. Ed è proprio quello che è successo anche nel nostro paese ed è quello che riguarda i nuovi abbonati di Netflix. Netflix, infatti, sappiamo che è al costante lavoro per avere un catalogo degno di nota che possa battere la concorrenza dei diretti avversari quali Disney + ed Amazon Prime Video, ma chi ha deciso di abbonarsi alla piattaforma di streaming in Italia proprio in questi giorni ha avuto un’amara sorpresa. Tra le scelte di abbonamento, infatti, non è più possibile optare per l’abbonamento base al costo di 7,99 euro al mese e che garantiva una sola visione.

Cosa succede adesso se un utente decide di abbonarsi a Netflix? È presto detto. Al momento, infatti, si può scegliere tra tre piani:

Abbonamento standard con pubblicità a 5,49 euro al mese

a 5,49 euro al mese Abbonamento standard senza pubblicità e con possibilità di download che subisce un netto aumento arrivando a costare 12,99 euro al mese

e con possibilità di download che subisce un netto aumento arrivando a costare 12,99 euro al mese Abbonamento premium con la visione in 4k, senza pubblicità e con possibilità di download al prezzo di 17,99 euro.

Ma la domanda che sorge spontanea ora è quella di chiedersi cosa succederà, invece, per i milioni di abbonati che hanno scelto, anni fa, il piano base che ora non esiste più? Nessun problema, se continuano ad usarlo e non disdicono l’abbonamento potranno continuare ad usufruirne al solito prezzo. È lo stesso colosso di streaming che ci tiene a precisarlo:

“Il piano Base non è più disponibile per i nuovi abbonati e per gli utenti che riattivano l’abbonamento. Se attualmente hai un piano Base, puoi continuare a utilizzarlo finché non passi a un altro piano o disdici il tuo account”.

Tuttavia, stando a quanto rivelano recenti rumors del Wall Street Journal, presto potrebbero esserci ulteriori aumenti agli abbonamenti. Non sappiamo ancora a quanto ammonteranno, ma è comunque una cosa di cui tenere conto ed è una cosa che al pubblico non piace poiché Netflix si tratta di una semplice passione, qualcosa che intrattiene durante le giornate più noiose ed, a questo punto, se i costi aumentano sarà necessario rivedere le priorità e si prevede l’addio di molti abbonati, un po’ come sta per succedere alla piattaforma Disney +.

