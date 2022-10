Se da una parte stiamo assistendo a sempre più nuovi titoli su Netflix con la piattaforma di streaming che, nell’ultimo trimestre, ha superato i diretti avversari poiché tra il mese di luglio e quello di settembre ha rilasciato ben 159 serie tv e 1026 episodi, ovvero cinque volte in più rispetto alle altre piattaforme di streaming concorrenti, dall’altra parte il colosso americano deve fare i conti con i titoli presenti in catalogo già da un po’ di tempo.

Non è certo una novità il fatto che, ogni mese, le piattaforme di streaming devono scegliere alcuni titoli che abbandoneranno il catalogo sia tra i film che tra le serie tv per poter, poi, proseguire e puntare l’attenzione sui titoli che, a loro parere, possono portare un numero maggiore di pubblico. È una cosa che si fa di routine e che fanno tutti. Tuttavia, ad attirare l’attenzione nel mese di ottobre sono i titoli su cui Netflix ha deciso di non non puntare più poiché si tratta di lavori interessanti e che da sempre hanno attirato la curiosità dei telespettatori. Per citarne alcuni, ad esempio, Il monaco che scese dalla montagna, Unfaithful – L’amore infedele fino ai successi italiani di Baciami ancora e L’ultimo bacio per poi arrivare al documentario Mi chiamo Francesco Totti che ieri ha dato l’addio a Netflix. Ma a partire da oggi molti altri film sono pronti a lasciare la piattaforma di streaming tra l’incredulità del pubblico.

Netflix

Oggi, 17 ottobre, preparatevi a non trovare più su Netflix film come Cado dalle nubi, Zack Snyder’s Justice League, Benvenuti al Nord, Crazy Stupid Love. Mentre il 18 ed il 21 ottobre sarà la volta di Jour J e di Results, mentre il 22 ed il 23 ottobre saluteremo Daybreakers – L’ultimo vampiro e One Piece Stampede. Infine entro la fine del mese di ottobre diremo addio a Ronnie Coleman: The King, Strange Weather, Moschettieri del Re, SPF – 18. Possiamo notare come Netflix non abbia risparmiato proprio nessuno, neanche famosi titoli italiani amati dal pubblico nonostante, proprio poco tempo fa, abbia deciso di puntare sulle produzioni di realtà locali. E stando agli ultimi rumors, il mese di novembre non sarà da meno. Quella fatta da Netflix risulterà essere una scelta azzeccata oppure, al contrario, vedrà il pubblico abbandonare la piattaforma di streaming?

E tu cosa ne pensi di questi addii sulla piattaforma di streaming? Concordi con la decisione presa da Netflix oppure alcuni titoli li avresti lasciati? Ti aspettiamo nei commenti!