Elite, serie tv spagnola che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2018, ha conquistato subito i cuori degli adolescenti, e non solo, di tutto il mondo. Per il momento sono disponibili tre stagioni con la quarta in arrivo dove è possibile conoscere meglio le vite di un gruppo di adolescenti spagnoli che frequentano un’esclusiva scuola privata tra differenze sociali ed ostacoli tipici di quella età.

Ed ora arriva finalmente la notizia che tutti noi aspettavamo. Netflix, infatti, ha fatto sapere che è tutto pronto per la quinta stagione. Le riprese inizieranno a marzo a Madrid e troveremo gli attori che hanno fatto la storia di questa serie televisiva come: Itzan Escamilla nei panni di Samuel, Miguel Bernardeu in quelli di Guzman, Omar Shanaa in quelli di Omar e Georgina Amoros sarà sempre Cayetana.

Il cast di Elite

Nella quinta stagione di Elite assisteremo anche a delle new entry nel cast. Il primo nome è quello di Valentina Zenere, attrice argentina classe 1997, già nota al pubblico per aver preso parte a Soy Luna ed a Le ragazze del centralino. Il secondo nome, invece, è quello dell’attore André Lamoglie, classe 1997, conosciuto per essere stato nel film Il traditore di Marco Bellocchio.

La quarta stagione di Elite dovrebbe fare il suo debutto su Netflix a breve, rumors parlano del suo arrivo entro l’inizio di aprile 2021. A questo punto, per il seguito, è ipotizzabile che sarà necessario aspettare il prossimo anno. Ovviamente, la curiosità di scoprire cosa succederà nella quinta stagione è tanta e soprattutto di conoscere i ruoli che vedranno protagonisti le due new entry.

E voi avete seguito Elite? Siete felici che è in arrivo la quinta stagione? Vi aspettiamo nei commenti!