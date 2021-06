Atypical è una serie che ha esordito senza grandi proclami e annunci, ma in breve tempo è riuscita a conquistarsi una fetta di pubblico fatta di fedelissimi ed è sicuramente uno dei prodotti meglio riusciti di Netflix. Dopo aver seguito per tre stagione le vicende di Sam e dei suoi familiari, avevamo finito la terza in maniera abbastanza conclusiva, cosa che aveva portato tutti i fan a credere che la serie fosse terminata definitivamente. Ma dopo alcuni mesi è arrivata la conferma che Atypical non era stata cancellata e dopo qualche mese la comunicazione che l’uscita dell’ultima stagione di Atypical sarà il 9 luglio. Ecco tutto quello che possiamo aspettarci in questa ultima stagione.

La terza stagione finiva con i protagonisti che prendevano delle decisioni molto importanti per le loro vite. Sam e Zahid si sono accordati per andare a vivere insieme in vista dell’inizio del college, cosa che per il primo – che è nello spettro autistico e soffre della sindrome di Asperger – è una decisione molto difficile e per nulla scontata; mentre Zahid da parte sua sembra aver ritrovato la fiducia in sé stesso e appare pronto per poter intraprendere un percorso di studi.

Sam è quindi maturato, riuscendo anche a mostrare più empatia per le persone che gli sono vicine, prima tra tutte Paige, la ragazza che pazientemente gli rimane accanto qualsiasi cosa succeda.

Casey e Izzie in una scena dell’ultima stagione di Atypical

Anche Casey sul finale della terza stagione ha preso decisioni importanti: quella di cominciare ad allenarsi in maniera più seria per la sua carriera sportiva da velocista e quella di continuare la sua relazione con Izzie, anche se entrambe sanno che non sarà facile. E’ invece facile per noi immaginare che la quarta stagione – per quanto riguarda i loro personaggi – sarà incentrata sulle difficoltà tra il frequentarsi e l’allenarsi come una professionista, cosa che sicuramente comporterà delle ripercussioni per la coppia Cazzie. C’è poi l’incognita Evan: tornerà regolarmente e farà avere dei ripensamenti a Casey?

L’altra coppia della serie, quella formata da Doug e Elsa, i genitori di Sam e Casey, l’abbiamo invece salutata dopo che finalmente si è lasciata alle spalle i tanti problemi ed finalmente pronta a ricominciare. Nella quarta scopriremo se bastano davvero le loro buone intenzioni per stare insieme o qualcosa si è rotto per sempre. Doug ha davvero intenzioni serie o si sentirà autorizzato a tradire Elsa? E Elsa riuscirà a perdonare a Doug tutto quello che le ha fatto, una volta scoperto il tradimento di lei?

Sicuramente è molto più difficile prevedere cosa accadrà a Sam, visto che il suo personaggio evolve continuamente, e se sarà in grado di sopravvivere alla vita fuori dalla sua casa e alla convivenza con il suo amico e “mentore” Zahid. Potrebbe essere interessante vedere altre persone avvicinarsi a Sam e Paige: resisteranno o prenderanno strade diverse?

Anche tu stai aspettando con ansia l’uscita dell’ultima stagione di Atypical? Lascia un commento per farci sapere cosa ne pensi!