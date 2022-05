Come sappiamo, questi che stiamo vivendo non sono tempi facili per Netflix. La piattaforma di streaming ha perso ben 200mila abbonati nel giro di poco tempo. Certo, continua ad essere ancora al primo posto come migliore piattaforma di streaming, ma i suoi diretti concorrenti come Disney + ed Amazon Prime Video si stanno avvicinando a grandi passi e stanno diventando minacciosi per Netflix.

Proprio per questo motivo, il colosso statunitense ha deciso di iniziare a fare delle scelte ponderate. Da una parte la decisione di puntare su titoli molto amati dal pubblico come Bridgerton, Elite e Summertime che sono state rinnovate con nuove stagioni ancora prima dell’uscita dei nuovi capitolo sul piccolo schermo. Dall’altra parte, una decisione importante, ovvero quella di tagliare i costi. Ed a farne le spese è stato anche un nome molto importante, proprio come rivela Deadline. Stiamo parlando di Meghan Markle, la duchessa del Sussex e moglie di Harry d’Inghilterra. È noto a tutti che la duchessa era al lavoro, nel ruolo di produttrice esecutiva, per la creazione di Pearl, una serie animata come era stato annunciato lo scorso anno. La storia doveva vedere come protagonista una ragazza di 12 anni (creata ad immagine e somiglianza della stessa Meghan bambina) e le sue avventure mentre incontrava alcune tra le donne più importanti della storia. A proposito di questo importante progetto, Meghan Markle aveva affermato che:

“Come molte ragazze della sua età, la nostra eroina Pearl è in un viaggio alla scoperta di se stessa mentre cerca di superare le sfide quotidiane della vita. Sono entusiasta del fatto che Archewell Productions, in collaborazione con la potente piattaforma di Netflix e questi incredibili produttori, ti presenterà questa nuova serie animata, che celebra donne straordinarie nel corso della storia. David Furnish e io non vedevamo l’ora di portare alla luce questa serie speciale e sono lieta di poterla annunciare oggi”.

La duchessa Meghan Markle

Eppure Netflix ha deciso di abbandonare questo progetto, nonostante il contratto firmato da 100 milioni di dollari con i duchi nel 2020. Un progetto che era ancora nella fase iniziale quindi non è stato difficile tagliarlo anche se per Meghan si tratta di un’umiliazione e di una decisione che proprio non si aspettava. Tuttavia, la piattaforma di streaming ha deciso di proseguire con altri progetti della Archewell Productions, la società formata proprio da Harry e Meghan. Così se Pearl non vedrà la luce, non sarà lo stesso per una serie di documentari dal titolo Heart of Invictus (nonostante le polemiche da parte della troupe televisiva che, da mesi ormai, segue la coppia) che si baserà sugli atleti che prendono parte agli Invictus Games, ovvero un evento creato proprio dal duca di Sussex a L’Aia nel 2022 per i veterani infortunati. Sembra non essere un bel periodo per Meghan Markle che, di recente, ha subito anche delle lamentele da parte di Spotify per il ritardo nella realizzazione del suo podcast sui diritti delle donne. Ma i suoi fan sono sicuri che si rialzerà più forte di prima poiché è una donna dalle mille risorse e non saranno questi ostacoli ad abbatterla.

