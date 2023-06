Lo scorso anno non è iniziato nel migliore dei modi per Netflix che ha dovuto dire addio a migliaia di abbonati sia per una concorrenza sempre maggiore dei diretti avversari come Disney + ed Amazon Prime Video sia perché esistevano diversi modi per raggirare il sistema ed usufruire della piattaforma di streaming.

Per questo motivo Netflix si è messo subito al lavoro per trovare una soluzione. Da una parte ha deciso di fornire ai suoi abbonati un catalogo vario con nuovi titoli, dando spazio a categorie che erano state messe da parte e portando avanti titoli che piacciono. Dall’altra parte, poi, ha deciso di porre delle regole ferree ed una di queste è entrata in vigore proprio da poco, ma già ha portato con sé i primi risultati. Stiamo parlando del blocco degli account condivisi, ovvero uno delle tattiche più usate dai telespettatori. Ed infatti, non appena Netflix ha deciso di andare avanti per la sua strada, non sono mancate critiche e reazioni da parte degli utenti. Soprattutto da parte di coloro che usufruiscono della piattaforma di streaming da molti anni.

Netflix

D’altronde stiamo parlando di uno degli elementi più convenienti di Netflix anche perché capita a tutti di condividere un account con gli amici o con parenti che, magari, non vivono nella stessa casa. E così molti utenti, tra cui anche una buona parte di utenti italiani, hanno deciso di cancellare il loro abbonamento da Netflix. È sufficiente dare un’occhiata a Twitter, che in fatto di tendenza è sempre in primo piano: oltre al fatto che l’hashtag #CancelNetflix è in tendenza, ci sono anche moltissimi commenti dei telespettatori che pubblicano lo screen con l’avvenuta cancellazione dalla piattaforma di streaming. Da parte loro, ai vertici di Netflix si aspettavano una reazione del genere ed avevano messo in conto una perdita netta degli abbonati, ma purtroppo non c’era alternativa e sperano di poterli reintegrare in futuro proponendo loro un catalogo sempre più fornito ed interessante.

E tu cosa ne pensi della decisione di Netflix di bloccare la condivisione degli account? Era una funzione che utilizzavi? Ti aspettiamo nei commenti!