Pamela Anderson è una modella e showgirl del Canada classe 1967. Nel corso degli anni è diventata un volto sempre più famoso a livello internazionale sia grazie alla sua bellezza impossibile da non notare, ma anche grazie al suo essere sempre sopra le righe. Il momento che ha dato la svolta alla sua carriera è stato, senza dubbio, quando ha vestito i panni di C. J. Parker nella celebre serie tv Baywatch dal 1992 al 1997.

Una vita travagliata che l’ha portata spesso ad essere sulla cresta dell’onda. Come, ad esempio, di recente con la serie Pam & Tommy disponibile su Disney + con una prima stagione composta da otto episodi dove viene raccontata la storia del videotape della prima notte di nozze tra la Anderson ed il marito Tommy Lee che, ovviamente, era diventato un argomento mediatico negli anni Novanta. Proprio per questo motivo, Netflix ha deciso di renderla protagonista di un documentario che andrà in onda sul piccolo schermo e che ci farà conoscere una Pamela Anderson inedita. Come sappiamo, Netflix è alla ricerca di titoli originali ed in grado di attirare l’attenzione per poter avere un pubblico sempre più ampio e poter vincere la concorrenza dei diretti avversari come Disney + ed Amazon Prime Video. Come ogni documentario che si rispetti, la Anderson ci racconterà in prima persona la sua vita, i momenti più difficili, i dolori che l’hanno colpita, ma anche la sua forza che le ha permesso di andare oltre, di rialzarsi nei momenti più difficili dove gli scandali prevalevano sui successi. Il documentario sarà diretto da Ryan White che ci sta lavorando da anni e che lo definisce come un “documentario definitivo sull’icona della cultura pop”. La stessa Pamela ha rivelato che sarà un racconto a cuore aperto:

“La mia vita. Mille imperfezioni. Un milione di percezioni errate. Malvagia, selvaggia e perduta. Mai all’altezza. Posso solo sorprenderti. Non un vittima, ma una sopravvissuta. E viva per raccontare la vera storia”.

La showgirl Pamela Anderson

Uno degli aspetti interessanti del documentario, di cui ancora non è stato reso noto il titolo, è il fatto che il produttore del progetto sia Brandon Thomas Lee, il figlio che Pamela Anderson ha avuto da Tommy Lee nel 1996. Il ragazzo, infatti, ha condiviso l’arrivo del documentario sui social network così come ha fatto il fratello minore Dylan Jagger Lee, entrambi orgogliosi della mamma. Non ci è dato sapere quando uscirà sul piccolo schermo, però tutto fa presupporre che lo vedremo entro la metà del 2022.

La trama del documentario su Pamela Anderson

Al momento sappiamo solo che sarà un ritratto intimo dall’interno della vita di Pamela Anderson che guarda indietro al suo percorso professionale e personale e si prepara per i prossimi passi del suo viaggio non mancheranno le testimonianze dirette della protagonista e delle persone che fanno parte della sua vita. Spazio a filmati d’archivio per conoscere una versione inedita della Anderson fino ai suoi diari personali con le sue paure e le sue speranze.

E tu sei un fan di Pamela Anderson? Ti piacerebbe conoscere una versione inedita della showgirl tramite il documentario in arrivo su Netflix? Ti aspettiamo nei commenti!