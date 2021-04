Netflix prosegue la sua corsa per riuscire ad attirare un pubblico sempre maggiore e battere, così, la concorrenza delle altre piattaforme di streaming quali Prime Video e Disney + (che ricordiamo ha raggiunto i 100 milioni di abbonati in soli 16 mesi). Ora è il turno di un’importante novità.

Netflix, infatti, ha siglato un accordo pluriennale (della durata di cinque anni) con la Sony Pictures Enterainment. Un accordo di esclusiva per cui tutti i film prodotti dalla Sony saranno distribuiti sulla piattaforma di streaming, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti. Ma non si finisce qui, vi è anche un accordo dal titolo First Look, ovvero Netflix avrà la possibilità di visionare per primo i progetti della Sony e potrà decidere se farli entrare nel proprio palinsesto o meno, ovvero se prediligere l’home video all’uscita in sala.

La piattaforma Netflix

Un’ottima mossa, soprattutto nella battaglia contro Disney +. Come sappiamo, infatti, è la Sony che detiene i diritti di molti personaggi della Marvel, come Spider-Man. Il responsabile Global Films di Netflix, Scott Stuber, è entusiasta di questo progetto:

“Sony Pictures è un ottimo partner e siamo entusiasti di ampliare il nostro rapporto attraverso questo accordo”.

Al momento, i diritti sui film Sony li detiene Starz, canale tv che continuerà ad averli fino alla fine dell’anno in corso. Non è la prima volta che Netflix e Sony lavorano insieme. Già nel 2014 c’era stato un accordo di distribuzione per i film di Sony Pictures Animation. Netflix continua, così, a stupire. Dopo aver speso importanti cifre per assicurarsi la realizzazione dei due sequel di Cena con delitto, ora porta a casa un accordo importante.

Voi cosa ne pensate? Preferite Netflix o un’altra piattaforma di streaming? Fatecelo sapere nei commenti!