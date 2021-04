Netflix ha preso in licenza i diritti per distribuire in streaming e in tutto il mondo (tranne che in Cina) Vivo, un film d’animazione della Sony che sarebbe dovuto uscire nelle sale il 4 giugno. È un film d’animazione che vede come protagonista Lin-Manuel Miranda nei panni di Vivo. Il film contiene 11 canzoni originali dello stesso Miranda.

Non è chiaro quando Netflix rilascerà il film, ma dal momento che il servizio di streaming ha appena rilasciato un trailer – che puoi vedere sopra – in coincidenza con l’annuncio, crediamo che non ci vorrà molto.

Il viaggio di Vivo nel film lo porta da L’Avana a Miami. Il suo obiettivo? Consegnare una canzone del suo gentile insegnante Andres. Il film sembra più un viaggio musicale e l’orso parlante è solo un bonus. Questo è anche il primo film d’animazione in cui Miranda ha doppiato un personaggio.

Il cast è piuttosto pieno di grandi nomi: Gloria Estefan, Zoe Saldana, Michael Rooker e Brian Tyree Henry.

Miranda ha composto le canzoni anche per Oceania del 2016. Uno dei suoi altri musical, In the Heights, uscirà su HBO Max negli Stati Uniti l’11 giugno… quindi un anno piuttosto impegnativo per lui.

Quando Netflix acquisisce un film come questo, è probabilmente una vittoria per il servizio di streaming e lo studio in questione. Lo studio può coprire i costi e guadagnare senza il rischio di un fallimento al botteghino, mentre Netflix ottiene un’esclusiva nuova da sfoggiare nel suo palinsesto.

L’esclusiva non durerà molto. Sony manterrà i diritti per rilasciare Vivo in home video e mostrarlo in TV, secondo Coming Soon.

Netflix ha acquistato da altri studi anche Enola Holmes e Il processo ai Chicago 7, due delle sue uscite migliori dell’ultimo periodo. Un altro film d’animazione della Sony acquistato da Netflix è I Mitchell contro le macchine, prodotto da Chris Lord e Phil Miller di The Lego Movie.