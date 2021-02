Netflix continua ad ampliare il proprio palinsesto. Come sappiamo, sta cercando di battere la concorrenza di Disney + e vuole conquistare più persone possibili. Dopo i bambini, la decisione di dedicarsi al mondo dello sport come con il film Il Divin Codino, dedicato a Roberto Baggio.

Ora è la volta di Pelé. Edson Arantes do Nascimento, questo il suo nome completo, è stato senza dubbio uno dei migliori giocatori del mondo, anzi per molte persone è proprio lui il numero uno di sempre. Ed ora, a ottanta anni, diventa il protagonista del documentario Pelé: il re del calcio, con la regia a cura di Ben Nicholas e di David Tryhorn. Un’ora e quarantotto minuti dove possiamo ripercorrere la sua carriera, ma anche la sua vita personale con immagini di repertorio molto rare, interviste di colleghi ed amici, ma anche riprese fatte per l’occasione.

Il calciatore Pelé

Sarà proprio la voce di Pelé a farci fare questo viaggio a ritroso nel tempo. Ovviamente dimentichiamoci il Pelé che ha fatto sognare il mondo intero, in perfetta forma fisica. Il tempo passa per tutti, anche per lui ed è questo ad aver fatto preoccupare maggiormente i suoi fan: l’averlo ritrovato in una forma fisica fragile, ma d’altronde il corso della vita è lo stesso anche per le persone di famose ed, arrivato a ottant’anni, non ha più il carisma di un ventenne. Ottime le recensioni da parte della critica che afferma, senza dubbi, come questo sia il documentario più completo che sia uscito sul calciatore.

