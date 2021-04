Mindhunter è una serie televisiva thriller che ha fatto il suo debutto nel 2017 su Netflix con i primi dieci episodi della prima stagione. Una serie su cui si puntava molto tanto che, addirittura prima del debutto, era già stata rinnovata per la seconda stagione convinti di poter andare avanti ancora un bel po’ anche perché la storia è in grado di appassionare il pubblico e tenerlo con il fiato sospeso.

Eppure, ad inizio 2020, Netflix aveva confermato che la produzione della terza stagione di Mindhunter era sospesa a tempo indefinito. Come sappiamo, il colosso di streaming è al lavoro per battere la concorrenza degli avversari e sta cercando di puntare su titoli di lavori già usciti e che appassionano il pubblico, oltre che nuovi prodotti. Consapevoli del fatto che vi è grande tristezza da parte dei telespettatori per la fine prematura della serie Mindhunter, hanno deciso di correre ai ripari. Come rivela il sito Small Screen, Netflix sarebbe in trattativa con David Fincher (regista e curatore della serie) per riuscire a trovare un accordo per registrare la terza stagione e dare un degno finale alla storia narrata. Ci riusciranno? Lo stesso Fincher, in passato, aveva affermato che:

I protagonisti di Mindhunter

“Si tratta di uno show costoso, per i dati d’ascolto che ha ottenuto. Onestamente penso che potremo realizzarla con un budget inferiore rispetto alla seconda stagione. Aveva un pubblico appassionato ma non sono mai stati raggiunti numeri che giustificassero il costo. Non so se ha senso continuare”.

La trama lasciata in sospeso e la voglia di saperne di più avranno la meglio? Intanto i fan che stavano iniziando a perdere le speranze vedono di nuovo la luce in fondo al tunnel e sperano in un seguito.

