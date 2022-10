Netflix è sempre più sulla cresta dell’onda. D’altronde la piattaforma di streaming ha cercato in tutti i modi di riprendersi al meglio dopo aver perso, in davvero poco tempo, oltre 200mila abbonati. Lo ha fatto grazie a titoli originali che gli hanno permesso di raggiungere un primato rispetto ai diretti concorrenti poiché ha pubblicato ben 159 serie tv e 1026 episodi tra luglio e settembre lasciando Amazon Prime Video fermo al secondo posto con “solo” 223 episodi in un trimestre.

Tuttavia non è sempre semplice poiché la concorrenza è spietata e bisogna cercare di essere costantemente all’altezza per vedere i propri abbonati salire nel tempo e non diminuire. Per questo motivo, il colosso americano ha deciso di introdurre un’ulteriore novità e si tratta del trasferimento dei profili. Parole che hanno mandato nel panico gli utenti, ma che in realtà si tratta di un procedimento molto semplice. Se utente, infatti, sta usando un profilo potrà spostare la sua lista dei preferiti, i suoi giochi salvati, la cronologia di film e di serie tv viste su un nuovo account. Una possibilità molto comoda per gli abbonati, ma che ovviamente ha un secondo fine poiché Netflix ha la necessità di tutelarsi. Questo perché nella vita di tutti i giorni i problemi sono quotidiani e può capitare che due persone si lascino, che due amici smettano di parlarsi e così c’è la possibilità per loro di abbandonare il profilo in comune e di trasferire il tutto sul proprio nuovo profilo. Netflix afferma che:

“Le persone si trasferiscono. Le famiglie crescono. Le relazioni finiscono. Ma durante questi cambiamenti di vita, la tua esperienza con Netflix dovrebbe rimanere la stessa”.

Questa transizione quindi sarà possibile in modo tale che chi si ritrova con un nuovo account non debba iniziare completamente da zero. Inoltre, questa novità introdotta dovrebbe coincidere con la fine della condivisione della password: sappiamo che spesso, infatti, gli utenti pagavano un unico abbonamento per poi condividere la password per poterne usufruire in più persone magari dividendosi i costi. Questo non sarà più possibile ed è un problema contro cui Netflix lotta da mesi. Dopo aver effettuato un test a marzo in Cile, Perù ed in Costa Rica, da oggi questo trasferimento dei profili sarà disponibile in tutto il mondo con una mail che vi avvertirà quando i trasferimenti saranno disponibili. Poi basterà cliccare l’opzione “trasferisci profilo” e l’account precedente sarà disattivato poiché si verrà a creare un nuovo account secondario con diversi dati di login, ma ovviamente ogni account secondario avrà un costo aggiuntivo. Al momento non ci è ancora dato sapere il prezzo, ma durante la fase di test in America del Sud il costo dell’account secondario è stato pari a 2.99 dollari, ma non sappiamo se la stessa cifra sarà mantenuta anche in Europa o meno. Non ci resta altro che aspettare e vedere le sorprese che ci riserverà Netflix.

