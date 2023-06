Netflix è inarrestabile e continua a fare il possibile per essere il protagonista. Senza ombra di dubbio si tratta della maggiore piattaforma di streaming al mondo, ma tuttavia i suoi diretti avversari quali Amazon Prime Video e Disney + (ma anche quelli più piccoli come Apple Tv + e Paramount Channel) stanno prendendo sempre più piede.

Dopo la decisione di dire addio alla possibilità di condividere gli account, Netflix ha perso migliaia di abbonati ed è al lavoro per riuscire a recuperare questo calo grazie a titoli originali e che piacciono al pubblico. Ed ora arriva l’ennesima decisione, ovvero quella di togliere per sempre il piano base come possibilità di scelta quando si sottoscrive l’abbonamento. Dando, così, spazio al piano standard, al piano premium ed al più recente piano con la pubblicità. Al momento questa decisione è stata presa in Canada dove gli utenti, al momento della sottoscrizione dell’abbonamento, non possono più scegliere il piano base, ovvero quello che dà la possibilità di riproduzione solo su un unico dispositivo e che in Italia ha il costo di € 7,99 ed è uno dei preferiti dagli utenti.

Non per forza, in questo modo, si va a spendere di più perché il piano con la pubblicità costa € 4,99 mensili, ma a fronte di un catalogo ridotto e con pause di spot pubblicitari proprio come succede in televisione. A questo punto sorgono spontanee due domande. La prima è chiedersi come mai è stato proprio il Canada a dover avere per primo questa novità? Senza dubbio perché si tratta di uno dei mercati più importanti per Netflix che ha deciso, così, di provare a fare questo test e se poi il riscontro dovesse essere positivo e non si perdono abbonamenti allora verrà esteso in tutto il mondo. La seconda domanda, invece, è domandarsi cosa succede a chi è già in possesso di un abbonamento base? Nessun problema, lo si può continuare ad utilizzare normalmente, il problema sorge se si decide di sospenderlo o se ci si deve iscrivere da zero, in quel caso allora il piano base sparisce dalle possibili scelte.

Il portale DDAY ha cercato di capire come mai Netflix ha deciso questo cercando dei possibili punti di forza. Il piano base di Netflix non dà la possibilità di aggiungere utenti extra, cosa invece possibile con il piano standard e con il piano premium: € 4,99 mensili per un utente (standard) ed € 4,99 mensili per due utenti extra (premium). In questo modo è impossibile avere utenti che provano la piattaforma di streaming grazie all’abbonamento di un amico.

E tu cosa ne pensi di questa decisione di Netflix? Che tipo di abbonamento hai sulla piattaforma di streaming? Ti aspettiamo nei commenti!