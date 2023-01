Netflix lo aveva detto: il 2023 avrebbe rappresentato un nuovo inizio per la piattaforma di streaming e così è stato. Il colosso, infatti, non voleva far ripetere ciò che era successo all’inizio dello scorso anno, ovvero la perdita di un numero consistente di abbonati.

Il loro obiettivo? Contenere i costi certo, ma anche accontentare il pubblico per poter avere sempre nuovi utenti. Come fare tutto questo? Prima di tutto con un nuovo abbonamento che costa meno ogni mese, ma che include degli spot pubblicitari proprio come quando si guarda la tv e poi dare spazio a delle categorie che magari fino ad ora sono state messe un po’ in secondo piano. È il caso dello sport. Sappiamo che Netflix ha aperto le danze avvicinandosi al mondo della Formula Uno con Drive to Survive ed è stato un vero e proprio successo perché ha permesso ai telespettatori di conoscere meglio questo sport adrenalinico ed il mondo dei piloti, con la quinta stagione in arrivo il 24 febbraio dove si parlerà anche delle difficoltà vissute dalla Ferrari. Visto il grande successo, Netflix ha deciso di ampliarsi anche ad altri sport e così spazio anche al mondo del tennis con Break Point che ha fatto il suo debutto lo scorso 13 gennaio e che segue i migliori tennisti durante il loro anno in giro per il mondo e nei famosi tornei ATP e WTA.

Formula Uno – Drive to Survive

L’obiettivo della piattaforma di streaming è quello di far avvicinare i telespettatori sempre di più allo sport, ma al tempo stesso attirare i tifosi regalando loro curiosità ed il dietro le quinte. Il prossimo mese, precisamente il 15 febbraio, arriverà Full Swing, un focus su uno sport di élite come lo è il golf, dando voce a Brooks Koepka, ex numero uno del golf a livello mondiale, per poi seguire gli altri protagonisti nelle loro gare. Ma le sorprese non finiscono qui ed il catalogo di Netflix è pronto ad ampliarsi ulteriormente. Uno degli sport per eccellenza amato da quasi tutti è il calcio. Netflix lo sa bene e sa che sono soprattutto le manifestazioni come i Mondiali ad attirare l’attenzione perché, durante questi eventi, anche chi non segue il calcio si sente in dovere di seguire e fare il tifo per la Nazionale. Così ci sarà una docuserie sui Mondiali, al momento non conosciamo ancora il titolo, ma sicuramente ci saranno immagini esclusive della competizione che ha visto trionfare l’Argentina. E poi spazio anche al ciclismo con il Tour de France ed al rugby con il Sei Nazione. Insomma, Netflix ha deciso di non farsi mancare nulla e così facendo abbraccerà una nuova fetta di abbonati sportivi.

