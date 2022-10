Netflix è sempre più sulla cresta dell’onda. Dopo un inizio dell’anno un po’ sottotono con la perdita di oltre 200mila abbonati e con Disney + che ha superato la famosa piattaforma di streaming per il numero di abbonati, ha deciso di correre ai ripari e di non rimanere più indietro.

Certo non è facile quando la concorrenza è così alta e densa, ma il colosso americano ha trovato il modo migliore per giocare bene le sue carte ed ha trovato il tallone d’Achille del suo pubblico in modo tale da avere un numero sempre maggiore di utenti. Ovviamente i telespettatori sono sempre alla ricerca di titoli originali, che si tratti di un film, una serie tv o un documentario poco importa e soprattutto sono alla ricerca di continuità: quando esce un episodio non vogliono aspettare settimane prima di poter vedere il successivo. Netflix lo ha ben capito ed ha fatto di questo il suo punto di forza. Infatti ha deciso di puntare sulla quantità per battere ogni record. È sufficiente pensare che in tre mesi, ovvero tra luglio e settembre, ha rilasciato ben 159 serie tv e 1026 episodi, ben cinque volte in più rispetto ai diretti concorrenti.

Netflix

I dati sono stati comunicati dalla MoffettNathanson di Wall Strett. In 90 giorni, quindi, Netflix ha rilasciato oltre 1000 episodi, mentre Amazon Prime Video è rimasto fermo a soli 223. Medaglia di bronzo per Hulu con 194 episodi. A discapito di quanto si possa pensare, Disney + è fermo a solo 140 episodi ed infine Hbo Max con 114 episodi. Netflix si conferma così il servizio di streaming più ricco e prolifico di contenuti superando addirittura se stesso. Infatti, lo scorso trimestre erano 143 i nuovi show che erano stati aggiunti sulla piattaforma di streaming. Ed infatti stando ai dati di JustWatch, Netflix è il servizio di streaming più usato negli Stati Uniti ed in Italia, ma tallonato da Amazon Prime Video che si trova al secondo posto con un solo punto di percentuale in meno rispetto al diretto avversario.

E tu cosa ne pensi di questa decisione di Netflix? Ti piacciono i titoli che stanno uscendo sulla piattaforma di streaming? Ti aspettiamo nei commenti!