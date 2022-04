Netflix è uno dei colossi di streaming più potenti. Nell’ultimo periodo non è stato molto facile con la piattaforma di streaming alla ricerca di titoli originali per combattere la concorrenza dei diretti avversari come Amazon Prime Video e Disney +. Per questo motivo, Netflix ha deciso di puntare in anticipo su serie tv che sapevano avrebbero avuto successo e rinnovarle con nuove stagioni come Elite, Bridgerton e Summertime, ma anche dando importanza a produzioni locali.

Tuttavia, questi piccoli accorgimenti non sono stati sufficienti a quanto pare. Netflix ha subito un brusco calo perdendo ben 200mila abbonati a livello mondiale nel giro di poco tempo e, più precisamente, di soli tre mesi. Si tratta del primo calo dal 2011 e nessuno se lo aspettava, soprattutto dopo gli ottimi risultati ottenuti durante il lockdown del 2020 che aveva permesso alla piattaforma di guadagnare 2,5 milioni di abbonati. A comunicarlo è stato lo stesso Netflix rendendo noti dati tutt’altro che incoraggiati, soprattutto se si pensa che il trend negativo è destinato a proseguire nei prossimi mesi: stando alle stime ufficiali, infatti, il numero di abbonati nel secondo trimestre del 2022 potrebbe diminuire di altri 2 milioni di telespettatori. La dirigenza del colosso di streaming afferma che:

“La nostra crescita dei ricavi è considerevolmente rallentata, Il Covid ha offuscato il quadro aumentando in modo significativo la nostra crescita nel 2020, portandoci a ritenere che la maggior parte del rallentamento nel 2021 fosse dovuto alla spinta in avanti determinata dal Covid”.

Nonostante il brusco calo, Netflix resta il numero uno nel mercato delle piattaforme di streaming al di fuori degli Stati Uniti ed il più grande servizio di streaming al mondo, ma comunque la concorrenza continua a prendere piede. Ma quali sono i motivi reali di questo improvviso calo? Sono differenti:

1. Primo tra tutti, la possibilità di avere un unico account e di farlo usare a più persone. D’altronde basta un abbonamento base per poter condividere la password con diverse persone e vedere film, serie tv in momenti diversi. Netflix rivela che ben 100 milioni di famiglie accedono ai contenuti della piattaforma grazie a password condivise.

2. La competizione con altre piattaforme di streaming che, nell’ultimo periodo, stanno prendendo sempre più piede.

3. I motivi economici: l’aumento dell’inflazione, la guerra tra la Russia e l’Ucraina, l’aumento del costo della vita, tutti motivi che hanno portato la gente alla decisione di tagliare i costi non necessari.

4. L’uscita di Netflix dal mercato russo perdendo, così, una buona fetta di abbonati.

5. L’aumento del prezzo dell’abbonamento introdotto negli Stati Uniti ad inizio anno.

Arrivati a questo punto, come si può combattere tutto questo? Netflix, prima di tutto, è al lavoro per introdurre un sistema per poter prevenire la condivisione delle password, ma ci vorrà circa un anno stando alle dichiarazioni di Reed Hastings, CEO di Netflix che rivela anche la decisione di introdurre un piano di abbonamento più economico, ma con la presenza di annunci pubblicitari. Una decisione che inizialmente non piaceva al CEO, ma che ora si trova costretto a tornare sui suoi passi ed a cambiare idea:

“Chi ha seguito Netflix sa che sono contrario alla complessità della pubblicità e sono un grande sostenitore della semplicità degli abbonamenti. Ma per quanto lo sia, sostengo ancora di più la scelta dei consumatori, e ha molto senso dare quello che desiderano i consumatori che vorrebbero avere un prezzo più basso e che tollerano la pubblicità”.

Non ci resta altro che aspettare e vedere se tutti questi accorgimenti che Netflix metterà in campo saranno sufficienti per contrastare la perdita di abbonati.

E tu sei uno degli abbonati a Netflix? Oppure preferisci altre piattaforme di streaming? Ti aspettiamo nei commenti!