Il gigante dello streaming Netflix ha annunciato “The Last Movie Ever Made“, una serie di podcast in arrivo che offriranno uno sguardo sul dietro le quinte del film comico e catastrofico dello scrittore-regista Adam McKay “Don’t Look Up“.

La serie di podcast sarà composta da sei episodi e debutterà il 7 gennaio 2022, secondo Variety.

Oltre a uno sguardo al processo di produzione del film ci sarà una discussione sui paralleli della storia con il modo in cui le istituzioni governative hanno gestito male la pandemia di Covid. Il podcast conterrà anche apparizioni di vari membri del cast di Don’t Look Up, tra cui Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Tyler Perry, Ariana Grande, Timothee Chalamet, Rob Morgan e Himesh Patel.

“All’inizio del 2020, Adam McKay ha deciso di realizzare una commedia”, si legge nello slogan del podcast.

“Questa commedia aveva il compito di prendere in giro le forze che ci impediscono di salvarci dal cambiamento climatico. Il 2020, ovviamente, ha avuto altri piani. Questo è quello che è successo quando un cast e una troupe si sono uniti per realizzare una commedia catastrofica, mentre vivevano una serie di disastri molto poco comici.”

Dopo un’uscita al cinema limitata iniziata il 10 dicembre, “Don’t Look Up” è diventato disponibile per lo streaming su Netflix il 24 dicembre.

Il film è stato accolto abbastanza bene dalla critica, anche se non sembra in grado di contendere dei premi negli eventi di quest’anno. Vedremo cosa succederà.