La Regina degli Scacchi è la serie tv più vista di sempre su Netflix.

A meno di un mese dal suo esordio sulla piattaforma del colosso dello streaming, la miniserie con Anya Taylor-Joy ha conquistato 62 milioni di spettatori in tutto il mondo, battendo in 28 giorni ogni record di Netflix. La serie è entrata nella Top 10 in 92 paesi e al primo posto in 63 paesi, tra cui Regno Unito, Argentina, Israele e Sud Africa.

The Queen’s Gambit (il titolo originale della serie) segue le vicende di Beth Harmon, un’orfana prodigio degli scacchi che impara a giocare dal custode del suo orfanotrofio, dove spende alcuni anni tra l’infanzia e l’adolescenza. Contro ogni previsione, tra la fine degli anni ’50 e gli anni ’60, è passata da essere campionessa statale del Kentucky ad affrontare i più grandi campioni di scacchi russi al mondo. Durante il suo viaggio, inoltre, combatte una dipendenza da tranquillanti, forniti dallo Stato per anni come sedativo per i bambini. Perseguitata dai suoi demoni personali e alimentata da un cocktail di narcotici e ossessione, Beth si trasforma in un’emarginata straordinariamente abile e affascinante, determinata a conquistare i confini tradizionali stabiliti nel mondo degli scacchi competitivi dominato dagli uomini.

Beth vs Burgov ne La Regina Degli Scacchi

Peter Friedlander, VP di Netflix Original Series, ha reso noti i dettagli sul successo della serie in un post sul blog di qualche giorno fa:

“Tre anni fa, quando Scott Frank (Godless) ci ha contattato per la prima volta per adattare The Queen’s Gambit – il libro di Walter Tevis del 1983 su un giovane prodigio degli scacchi – abbiamo pensato che fosse una storia avvincente. Beth è una perdente che affronta la dipendenza, la perdita e l’abbandono. Il suo successo – contro ogni previsione – parla dell’importanza della perseveranza, della famiglia e del trovare te stesso e rimanere fedele. Tuttavia, non credo che nessuno di noi avrebbe potuto prevedere che The Queen’s Gambit – e la straordinaria Anya Taylor-Joy – sarebbero diventati i fenomeni globali che sono oggi, o la nostra più grande serie limitata mai scritta “, ha scritto Friedlander.

Voi avete già visto La Regina Degli Scacchi? Fateci sapere cosa ne pensate in un commento.