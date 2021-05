L’estate in cui imparammo a volare è stata tra le serie più apprezzate di questa stagione televisiva. Andata in onda su Netflix, che ha reso disponibili tutti gli episodi a febbraio 2021, ha conquistato i telespettatori mettendo a fuoco una storia che parla di un’amicizia trentennale.

Dopo l’incredibile e inaspettato finale che ha chiuso il primo ciclo dello show lasciando molti telespettatori decisamente basiti, L’estate in cui imparammo a volare tornerà con una seconda stagione e dei nuovi episodi. Ecco le anticipazioni e cosa sappiamo sul rinnovo appena annunciato.

Lo show è incentrato sulle vicende di due amiche, Tully Hart – interpretata dall’attrice Katherine Heigl (27 volte in bianco, La dura verità, Grey’s Anatomy) e Kate Mularkey – il cui volto è quello di (Cake – Ti amo, ti mollo… ti sposo, Mother’s Day, Scrubs – Medici ai primi ferri), che si sostengono nelle difficoltà e nei momenti più belli grazie al legame profondo che le unisce dall’adolescenza ai 40 anni.

La seconda stagione de L’estate in cui imparammo a volare svelerà cosa è accaduto tra le due protagoniste?

La prima stagione dello show, come i telespettatori ricorderanno, ci ha trasportato su una giostra di fortissime emozioni, mostrandoci il tumultuoso ma solidissimo rapporto d’amicizia delle giovani Tully e Kate nel corso di tre decenni. Le ragazze, molto diverse tra loro sia caratterialmente che come vissuto personale, stringon un rapporto molto forte, quasi simbiotico.

Andando avanti e indietro nel tempo, attraverso una tecnica narrativa che ricorda molto quella già rodata nella serie This is Us, la serie creata da Maggie Friedman – che si è liberamente ispirata al romanzo Firefly Lane di Kristin Hannah -, ha messo in scena la storia delle due amiche dal loro primo incontro, avvenuto negli anni ’70, fino alla crisi di mezza età arrivata nei primi anni del 2000.

Quasi quattro mesi dopo l’uscita del ciclo inaugurale, che ha raccolto pareri discordanti tra i critici, forse un po’ meno tra il pubblico, la rete ha dunque deciso di rinnovare la serie tv per una seconda stagione, che sarà disponibile nel 2022. Ad annunciarlo sono state le stesse attrici in un video condiviso dal servizio di video in streaming.

L’estate in cui imparammo a volare… dove siamo rimasti

La prima stagione, di dieci episodi, si è conclusa con un cliffhanger importante che ha fatto presagire una rottura nel rapporto tra le due protagoniste. Impossibile non chiedersi cosa accadrà in una seconda stagione dello show. Le domande da porsi sono molte: cosa ha portato le due amiche a discutere a tal punto da spingere quest’ultima a dire a Tully di non volerla rivedere mai più?

Dal primo incontro negli anni ’70 fino alle difficoltà dell’età adulta negli anni 2000, Tully e Kate si sono sempre sostenute a vicenda, fino a quando un tradimento inimmaginabile non le allontana, forse per sempre.

Nell’annuncio ufficiale con le due attrici principali del cast, comunque, ci sono un po’ di anticipazioni sulla seconda stagione. Ovviamente nessuna indicazione sui motivi che, nel finale del primo capitolo, mostrava Tully e Kate agli antipodi, con la seconda decisa a non rivolgere più la parola alla sua (ex) amica, però qualche spoiler Katherine Heigl e Sarah Chalke lo fanno eccome.

La rivelazione davvero importante è solamente una, ma molto succosa: le due amiche hanno litigato per una questione familiare, che però non ha nulla a che fare con Johnny, l’ex marito poi ritrovato di Kate con il quale anche Tully ha avuto un passato.

Bisognerà, inoltre, capire anche cosa ne è stato di Johnny, interpretato dall’attore Ben Lawson (Sabrina nell’isola delle sirene, Tredici, The Good Place, Designated Survivor), l’ex marito di Kate e il produttore dello show di Tully partito per l’Iraq nel 2003 e rimasto coinvolto in un incidente? Lo scopriremo tra qualche mese, quasi certamente.

Nel frattempo, Netflix ha fatto sapere che Maggie Friedman (Dawson’s Creek, No Tomorrow, Le streghe dell’East End) è stata già riconfermata nel ruolo di showrunner della serie e produttrice esecutiva in collaborazione con Heigl, Peter O’Fallon, Shawn Williamson e Lee Rose.

Nel cast ci sono anche Ali Skovbye (C’era una volta, Il Natale più bello di sempre When Calls the Heart, ) e Roan Curtis (The Magicians, Prima di domani, Shut Eye) nel ruolo di Tully e Kate da giovani, oltre a Yael Yurman (C’era una volta, The Man in the High Castle) e Beau Garrett (I Fantastici 4 e Silver Surfer, Girlfriend’s Guide to Divorce, The Good Doctor).

Che ne pensate del rinnovo della serie L’estate in cui imparammo a volare? Lasciate un commento!