Il catalogo di Netflix continua a diventare sempre più ampio ed interessante. D’altronde è importante per il colosso di streaming attirare nuovi abbonati, ma al tempo stesso mantenere alta anche l’attenzione del pubblico di sempre.

È vero, la piattaforma di streaming ha preso importanti decisioni nell’ultimo periodo come dare lo stop agli account in condivisione o quello di aumentare il costo del piano base introducendo, anche, la pubblicità in alcuni abbonamenti. Ma sta offrendo titoli sempre più avvincenti e che soddisfano il pubblico. Ed ora è in arrivo un film che ha tutte le carte in regola per essere l’ennesimo successo. Si tratta di un heist movie, ovvero film che ci raccontano di storie di rapine più o meno impossibili, ma comunque esilaranti. Il titolo del film è The Lift e sarà diretto da F. Gary Gray (un nome, una garanzia visto che c’è lui alle spalle di successi come Fast & Furious 8 o The Italian Job). Ed è pronto per arrivare su Netflix il prossimo anno, precisamente il 12 gennaio.

I protagonisti di The Lift

Per rendere meno pesante l’attesa e per iniziare ad incuriosire il pubblico, Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di The Lift che ci mostra un cast di tutto rispetto a livello mondiale con Vincent D’Onofrio, Ursula Corbero, Kevin Hart, Billy Magnussen, Jean Reno e Sam Worthington. Ma cosa dobbiamo aspettarci? È presto detto: una banda di rapinatori internazionali, capitanata da Cyrus Whitaker, cerca di sottrarre cinquecento milioni di dollari in oro ad un passeggero di un aereo mentre si trovano a dodicimila metri da terra. Nonostante nel trailer venga detto più volte che si tratta di una missione impossibile, loro faranno il possibile per farcela. Una rapina che coinvolgerà più persone del previsto e che vede presenti diversi cliché di un film sulle rapine come quello di scassinare una cassaforte, ma al tempo stesso non mancheranno l’ironia ed i colpi di scena.

L’heist movie si conferma un genere che piace ed affascina il pubblico. Come non pensare alla serie tv La Casa di Carta? In grado di tenere con il fiato sospeso i telespettatori per cinque stagioni. Ed ora si aspetta con ansia The Lift per vedere cosa succederà a questa banda di rapinatori e cosa combineranno per portare a termine il loro piano, sicuramente ci saranno molte avventure pronte a tenerci con il fiato sospeso.

E tu ami il genere dell’heist movie? Guarderai The Lift su Netflix? Ti aspettiamo nei commenti!